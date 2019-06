Londres: Se agrava el estado de salud de Julian Assange

Londres, junio 8 - El abogado del periodista australiano Julian Assange, Carlos Poveda denunció que su defendido se encuentra mal de salud y su deterioro incluso está afectando su mente.



Poveda informó que la enfermedad de Assange se deben en gran medida al “aislamiento, la restricción de visitas, encierro y no tiene acceso a la biblioteca ni a Internet".



"A partir del 11 de abril, las visitas legales y familiares se han restringido, no tiene acceso a la biblioteca o a Internet (...) Ahora tiene evaluaciones médicas y en todas muestran que ha bajado de peso; este lunes debía declarar ante la Fiscalía sueca y tuvimos que pedir que no lo haga porque ni siquiera podía mantener una conversación. La situación psicológica también va mermando, es una situación muy compleja", señaló Carlos Poveda al medio ruso Sputnik.



De acuerdo al abogado, la defensa de Julian Assange ha denunciado la situación en en varias instancias internacionales e indicó que no han recibido respuesta ante las denuncias.



"Ahora se están dando cuenta de que no era una conjetura, que era la realidad", agregó el abogado.



El pasado 31 de mayo, el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, acusó a EE.UU., el Reino Unido, Suecia y Ecuador de una "persecución colectiva" contra Assange.



Melzer advirtió que Assange presenta síntomas de exposición prolongada a la tortura psicológica, "incluido el estrés extremo, la ansiedad crónica y el trauma psicológico intenso".



En 2012, Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.



Ecuador anuló el asilo a Julian Assange el pasado 11 de abril.



Julian Assange se encuentra cumpliendo una pena de 50 semanas de cárcel por burlar en 2012 su orden de arresto y espera el juicio de extradición a EEUU



