Colombia: Maniobras dilatorias impiden a Jesús Santrich posesionarse como congresista

Jesús Santrich

Bogotá, junio 7 - El excomandante guerrillero Jesús Santrich alertó hoy sobre dilación en la Cámara de Representantes para que pueda posesionarse en su curul como congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).



En una carta dirigida a la mesa directiva de la Cámara Baja y dada a conocer por el diario local El Espectador, Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) señaló que ese ente legislativo ha demorado su posesión con la exigencia de requisitos adicionales, pese a que el Consejo de Estado dejó en firme su investidura como congresista.



Recuerda el excombatiente que el 30 de mayo pasado fue radicada ante el Congreso la documentación necesaria, incluida la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral en la que se le certificó como representante por la circunscripción del Atlántico por el partido de la FARC para el periodo 2018-2022.



Sin embargo, 'a la fecha no he sido llamado a tomar juramento', señaló Santrich.



Hizo mención también en la misiva al fallo de la Corte Suprema de Justicia de mantenerle su fuero como congresista debido a que no pudo posesionarse el 20 de julio de 2018, cuando comenzó el período legislativo, por estar privado de la libertad.



'Las exigencias adicionales a las de la Constitución y la ley que como corporación me impongan para la toma de la posesión trascienden mi voluntad y mis responsabilidades, y por el contrario se ciernen como una posible violación a mis derechos fundamentales', remarcó el mensaje del dirigente de la FARC.



Finalmente instó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes a que surta con celeridad el procedimiento relativo a su posesión y a mantener de ese modo la salvaguardia del orden jurídico y de las decisiones judiciales.