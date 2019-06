Reino Unido espera este viernes la renuncia de Theresa May a su cargo de líder del Partido Conservador

La primera ministra británica, Theresa May Credito: Web

Londres, junio 7 - Para este viernes, está prevista oficialmente la dimisión de la primera ministra británica Theresa May en el liderazgo del Partido Conservador, ante lo que se espera que comience la carrera de los aspirantes a relevarla en el cargo.



El sucesor de la política saldrá de la elección que realicen los 120.000 miembros del Partido. Los miembros del Parlamento reducen a dos los candidatos a ser el próximo primer ministro de la nación.



La renuncia de May abre las interrogantes de qué sucederá con el acuerdo del Brexit, que implica la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y cómo su sucesor abordará la situación.



¿Qué pasará con el Brexit?



Tras la salida de May del poder, existe una opinión general de que la nación abandonará la UE sin alcanzar acuerdo alguno. Uno de los favoritos que opta al cargo , el exministro de Exteriores Boris Johnson, tiene como consigna el sacar a Reino Unido de la UE "con o sin acuerdo".



Esta es la postura más generalizada entre los aspirantes quienes en su mayoría buscarán sacar al país del bloque comunitario el 31 de octubre, haya o no acuerdo.



Postura de la UE



Por su parte, el bloque ha ratificado que, en un escenario sin acuerdo, no cortaría el acuerdo comercial con Reino Unido hasta que se resuelvan los temas que resultaron más polémicos, como la frontera irlandesa o el proyecto de ley de divorcio.



De esta manera, si la nación no está dispuesto a comprometerse con la polémica cuestión de la frontera irlandesa, el país tendría que soportar el impacto de funcionar sin un acuerdo comercial con su vecino más grande. Por consiguiente, las fábricas se cerrarían, los empleos se perderían y los consumidores serían derribados.



El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker sostuvo que mantendrá el mismo nivel de "respeto" y diálogo con quien suceda a May como primer ministro de Reino Unido, pero Bruselas tiene claro que el cambio de interlocutor no afectará al hecho de que el acuerdo de salida negociado entre la UE y Londres no está abierto a renegociación.



Por esta razón en reiteradas oportunidades, la UE espera que el Reino Unido vuelva pronto a la mesa de negociaciones.