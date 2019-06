China y Rusia bloquean resolución de la ONU contra el asesinato de civiles en Sudán

Credito: Web

05-06-19.-China bloqueó el martes, con el respaldo de Rusia, los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU por condenar el asesinato de civiles en Sudán y emitir un llamado urgente de las potencias para que se ponga fin de inmediato a la violencia, dijeron diplomáticos, reseñó la agencia Efe.



Durante una reunión a puerta cerrada, Reino Unido y Alemania hicieron circular un comunicado de prensa en el que hicieron un llamado a las autoridades sudanesas y los manifestantes a “seguir trabajando juntos para alcanzar una solución consensuada a la crisis actual”, según el borrador al que tuvo acceso la AFP.



Pero China se opuso firmemente al texto propuesto, mientras que Rusia insistió en que el Consejo debía esperar una respuesta de la Unión Africana, según diplomáticos.



El embajador ruso, Dmitry Polyanskiy, dijo que la declaración propuesta era “desequilibrada” y subrayó la necesidad de ser “muy cauteloso en esta situación”.



“No queremos promover una declaración desequilibrada. Podría simplemente arruinar la situación“, dijo Polyanskiy a periodistas después de dos horas de reunión.



El Consejo de Seguridad se reunió un día después de que casi 40 personas murieran cuando las fuerzas de seguridad dispersaron una sentada frente al cuartel general del ejército en Jartum, donde los manifestantes exigían desde hacía semanas el fin del gobierno militar.



Elecciones en nueve meses

El general Abdel Fatah al Burhan anunció el martes que estaba descartando un plan para un período de transición de tres años y que celebraría elecciones en los próximos nueve meses.



Después de que el Consejo no lograra alcanzar un acuerdo, ocho países europeos dijeron en una declaración conjunta que condenaban “los ataques violentos en Sudán por parte de los servicios de seguridad sudaneses contra civiles”.



Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Holanda y Suecia dijeron que el “anuncio unilateral del consejo militar para cesar las negociaciones, nombrar un gobierno y convocar elecciones en un período demasiado corto de tiempo es una gran preocupación“.



“Pedimos una transferencia de poder acordada a un gobierno liderado por civiles como lo exige el pueblo de Sudán”, dijo la declaración europea.



El consejo se reunió a petición de Reino Unido y Alemania que solicitaron escuchar una exposición informativa del enviado de la ONU, Nicholas Haysom, quien ha estado trabajando con la Unión Africana en una solución a la crisis.



“Necesitamos un retorno urgente a la mesa de negociaciones”, dijo el embajador alemán, Christoph Heusgen, antes de la reunión. “La legitimidad no puede venir del cañón de un arma”.



El diplomático alemán descartó un plan del consejo militar de Sudán de realizar, con el argumento de que no existían las condiciones necesarias en todo el país.



“En este momento, pedir elecciones anticipadas es negar la democracia”, dijo Heusgen a los periodistas.