Yerno de Trump pone en duda que los palestinos puedan gobernarse por si mismos

04-06-19.-Jared Kushner, yerno de Donald Trump y artífice de un plan de paz para Israel y Palestina del que todavía no se conocen demasiados detalles, ha puesto en duda este domingo por la noche (madrugada del lunes en España) que los palestinos sean capaces de gobernarse y ha evitado prometerles un estado independiente.



En una entrevista con el portal web Axios emitida por HBO, el asesor del presidente de EEUU ha afirmado que los palestinos tienen "derecho a la autodeterminación", pero ha considerado que no parecen preparados para dirigir un gobierno sin la interferencia israelí.



Interrogado por la ausencia total de confianza de los palestinos a su propuesta, ha respondido: "Yo no estoy aquí para que confíen en mí", antes de considerar que los palestinos deberían juzgar el plan en función de si "ellos creen que les permitirá encontrar un camino hacia una vida mejor o no".



Exigencias a los palestinos



"Hay algunas cosas que el actual gobierno palestino ha hecho bien, y hay otras en las que hay carencias. Y creo que para que el área sea susceptible de atraer inversiones, para que inversores quieran ir e invertir en industria e infraestructuras y crear trabajo, tiene que haber un sistema judicial justo, libertad de prensa, libertad de expresión y tolerancia con todas las religiones", ha añadido Kushner, que ha evitado ofrecer algún detalle sobre su propuesta.



Asimismo, el asesor estadounidense ha culpado a los palestinos de la decisión de Trump de recortar las ayudas a Gaza y Cisjordania y cerrar su oficina diplomática en Washington. Kushner ha sugerido que estos gestos fueron un castigo por las críticas al traslado de la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén.



El yerno de Trump realizó la semana pasada una gira por algunos países como Marruecos y Jordania para recabar apoyos a su plan, que será presentado en una conferencia en Baréin los días 25 y 26 de junio. Los palestinos ya han mostrado sus reticencias a la propuesta y han expresado su temor a que EEUU busque dinamitar la solución de dos estados.