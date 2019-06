China emite una alerta de viaje a EEUU por "tiroteos, atracos y robos"

El presidente de China, Xi Jinping Credito: Archivo

04-06-19.-.China emitió hoy una alerta sobre viajes a Estados Unidos en la que advierte a sus ciudadanos que planeen ir a ese país de que allí "han tenido lugar tiroteos, atracos y robos frecuentes últimamente".



En un comunicado, el Ministerio de Cultura y Turismo de China exhorta a los turistas a que "sean plenamente conscientes de los riesgos de viajar a Estados Unidos" y a que tomen precauciones para proteger su seguridad, reseñó la agencia Efe.



La alerta, que permanecerá activa durante lo que queda de año, se emite en un momento de recrudecimiento de la guerra comercial que libran ambas potencias, conflicto que parece haber afectado también a otros aspectos de los lazos bilaterales, como el intercambio de estudiantes.



Washington mantiene su postura firme ante Pekín y el lunes el secretario de Estado, Mike Pompeo, exigió al Gobierno chino que liberase a los activistas presos por su relación con las protestas de Tiananmen, reprimidas de forma sangrienta hace hoy 30 años y que continúan siendo un tabú en China tan solo roto por la prensa oficial para destacar los avances económicos y la estabilidad lograda durante las últimas tres décadas.



"Es una respuesta ante las circunstancias. China no habría hecho esto si no fuera necesario", explicó en rueda de prensa hoy el portavoz de la cancillería Geng Shuang, quien conminó a los ciudadanos y a las empresas chinas en EEUU a ser más cautos ante las "posibles situaciones".



Aunque no reconoció directamente que se tratase de una respuesta ante el deterioro de las relaciones entre Pekín y Washington, Geng recordó que "Estados Unidos ha impuesto muchas restricciones y ha acosado" a viajeros chinos en los últimos tiempos.



Hace dos días la Embajada de China en Estados Unidos ya advirtió a los ciudadanos chinos que planeasen entrar en el país americano de que debían ser honestos a la hora de cumplimentar sus solicitudes de visado y no llevar a cabo actividades distintas a las autorizadas durante su estancia.



El Ministerio de Educación alertó el lunes de que muchos chinos que quieren ir a estudiar a EEUU están teniendo problemas con los visados y que la tasa de visados rechazados por las autoridades estadounidenses se ha elevado del 3,2 % del total de 2018 hasta el 13,5 % de los primeros tres meses de 2019.



Esta no es la primera vez que se utilizan las advertencias de viaje como arma arrojadiza durante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya que el pasado mes de enero Washington pidió a sus ciudadanos que extremasen la precaución si decidían viajar al gigante asiático debido a "la aplicación arbitraria de las leyes locales" y al no reconocimiento de la doble nacionalidad.



El número de turistas chinos que viajaron a Estados Unidos bajó en 2018 por primera vez en quince años, concretamente un 5,7 % del total, dejando la cifra en 2,9 millones, según datos oficiales.