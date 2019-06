(VIDEO) Trump sobre las protestas en su contra en Londres: "Son fake news, no las vi"

04-06-19.-Donald Trump ha ido más allá en su forcejeo con la oposición laborista y ha descrito a su líder Jeremy Corbyn (y al alcalde de Londres Sadiq Khan) como "una fuerza negativa". El presidente norteamericano ha confirmado que Corbyn pidió una cita con él durante su visita de Estado a Reino Unido, pero que prefirió no verle, reseñó el portal español El Mundo.En una conferencia de prensa en el Foreign Office, Trump ha proclamado ante Theresa May: "El Brexit ocurrirá. La 'premier' ha hecho un buen trabajo y lo ha dejado en un buen punto, aunque no siguió mi consejo. Yo habría llevado a los tribunales a la UE".Trump ha vuelto a mostrar sus preferencias por Boris Johnson como sucesor de May y ha expresado su interés por un encuentro con el secretario de Medio Ambiente Michael Gove, otro de los favoritos.En un tono irónico, a sabiendas de que le quedan tres días como líder conservadora, Trump ha pedido a May que "se quede" para cerrar "un fenomenal acuerdo comercial que puede ser dos o tres veces lo que tenemos ahora".El mandatario se ha referido a la "amistad especial" entre los dos países como "la mayor alianza que ha visto el mundo" y ha asegurado que ha recibido muestras de simpatía de miles de británicos agitando banderitas. El presidente ha desacreditado la protesta callejera que ha reunido hoy a miles de manifestantes en las calles de Londres como "un grupo muy pequeño" y como 'fake news, no las vi'.May ha estado complaciente con su huésped durante la conferencia de prensa pero ha recalcado dos veces su empeño en que Reino Unido salga de la UE "de una manera ordenada y con un acuerdo", frente a la bandera del "no deal" ondeada por el propio Trump.La primera ministra británica ha recogido el envite y ha dicho que la "gran sociedad" formada por los dos países puede ir aún mucho más allá después del Brexit, "por supuesto con un buen acuerdo bilateral". May ha corregido sin embargo a Trump cuando dijo que la sanidad pública británica estará sobre la mesa en un futuro acuerdo comercial y ha dicho que los dos países decidirán en su momento lo que se puede negociar y lo que no se puede negociar."Pienso que hay grandes oportunidades en el futuro, pero también grandes retos", ha declarado May, sin necesidad de mencionar la polémica creada por el embajador norteamericano Woody Johnson al insinuar que Reino Unido debería abrir las puertas del Sistema Nacional de Salud (NHS) a las compañías privadas norteamericanas.Trump y May han pasado juntos toda la mañana, pero el presidente norteamericano tiene la mente puesta en sucesor. Trump barajaba la posibilidad de felicitar personalmente e invitar a cenar en la mansión del embajador a Nigel Farage, el líder del Partido del Brexit. Downing Street ha expresado de antemano sus reservas ante ese encuentro, frustrado hace un año, cuando Trump realizó su "visita de trabajo" que fue un lejano preámbulo al "desembarco" con motivo del 75 aniversario del día D.