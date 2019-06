"No eres bienvenido a Londres" gritan miles de personas a Donald Trump

Londres, junio 4 - El 'baby Trump' ha vuelto este martes a proyectarse bajo el cielo de Londres en la protesta contra la visita de Donald Trump al Reino Unido. Miles de personas han participado en la manifestación.



El hinchable de 6 metros que representa al presidente de EEUU como si fuera un bebé, con cara de enfadado y un pañal como único atuendo, se ha elevado frente al Parlamento británico a las 10 horas (11 hora española), mientras tiene lugar la reunión entre los equipos de Donald Trump y Theresa May.



"Vamos a mostrarle qué pensamos de sus divisorias y odiosas políticas", ha manifestado antes de la marcha la entidad organizadora de la protesta, la Stop Trump Coalition. "Trump y sus políticas no son bievenidos en el Reino Unido", han añadido.



Otra de las estrellas de la manifestación ha sido una estatua de un Trump sentado en un wáter dorado con los pantalones bajados hasta los tobillos y con pancartas en las que se podía leer: "¡Trump, mantente alejado! Somos capaces de hacer nuestras propias políticas" o "Encerradle en la torre".



"Trump es un ignorante, un hombre de 70 años que ha vivido una vida de privilegios", manifestó Anna Fenton, una joven de 23 años. Fenton ha explicado que protestaba para mostrar solidaridad con "las personas a las que el lenguaje y las políticas de Trump han dañado", incluyendo a las mujeres, a las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.



El número de participantes -varios miles de personas ha estado muy por debajo de las decenas de miles que protestaron contra el líder de EEUU durante la visita que realizó a Londres en julio del 2018.



Autobuses del resto del Reino Unido



Según la web de la campaña oficial, se han fletado autobuses desde el resto del Reino Unido para acudir a la protesta de este martes. Además, también se han convocado manifestaciones en otras ciudadaes como Glasgow, Exeter, Sheffield o Belfast.



La marcha de Londres ha arrancado a las 11 horas (12 en España) desde Trafalgar Square en dirección a Downing Street, donde Trump y May, junto a sus respectivos equipos, tienen un almuerzo de trabajo, y está previsto que concluya frente al Parlamento, donde se leerán algunos discursos. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, muy crítico con Trump, intervendrá en el acto.



Durante la marcha, ha habido también alguna muestra de apoyo. Unos pocos hombres con gorras rojas con el lema 'Make America great again' han caminado entre la multitud y han afeado las protestas contra "el aliado más poderoso del Reino Unido".



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido que las protestas sean "pacíficas, seguras y legales". En una entrevista, Khan ha seguido con sus críticas a Trump y le ha acusado de comportarse "como un niño de 11 años" con sus políticas en contra de los acuerdos para afrontar el cambio climático, los derechos de los LGTBI o los derechos reproductivos de las mujeres. "También estoy preocupado que el movimiento de la extrema derecha en el mundo ve a Trump como su chico de portada", ha añadido.



