España:Tribunal Supremo suspende cautelarmente la exhumación del exdictador Francisco Franco

Valle de los Caídos, España

Madrid, junio 4 - El Tribunal Supremo español ha acordado aceptar la medida cautelar propuesta por la familia Franco contra los planes del Gobierno de exhumar el próximo 10 de junio los restos del dictador, enterrados en el Valle de los Caídos, para reinhumarlos después en el cementerio de El Pardo, cerca de Madrid.



En un escrito presentado el pasado mes de marzo, los nietos del dictador propusieron la "suspensión cautelar" del acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la ejecución de la exhumación, por considerarlo "nulo de pleno derecho".

Una paralización provisional



Sin entrar por el momento al fondo de la cuestión, los cinco magistrados responsables de la decisión han decidido no oponerse a esta medida, solicitada también por la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, que paraliza de momento el proceso de exhumación y evita en todo caso una intervención precipitada, que podría tener que revertirse si finalmente el tribunal diese la razón a los recurrentes sobre la nulidad del Consejo de Ministros.



En cualquier caso, tal como señaló el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, el Ejecutivo español "sigue absolutamente con su plan" de exhumación, aunque "obviamente" respetará la decisión adoptada este martes por el Supremo.

Un proceso plagado de polémicas y obstáculos



Desde que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez expresara en el verano de 2018 su intención de acometer el traslado de los restos, la polémica al respecto ha formado parte de la actualidad social y política de España, y las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de los meses.



El proceso político y jurídico que ha atravesado esta iniciativa gubernamental ha sufrido las protestas de un sector de la sociedad y la oposición frontal de los familiares del dictador, que han tratado de detener la exhumación presentando recursos ante los tribunales.



Uno de los obstáculos que dilataron el proceso fue la incertidumbre sobre el destino del cuerpo de Franco, sobre todo cuando los familiares expresaron su deseo de que su abuelo fuese enterrado en el panteón que los Franco poseen en la cripta de la Catedral de la Almudena, junto al Palacio Real de Madrid y en pleno corazón de la capital del país.



Sin embargo, el Gobierno alegó que enterrar los restos de Franco en La Almudena no era aconsejable por motivos de "orden público y seguridad".



Finalmente, si el proyecto del Gobierno español no se ve finalmente frustrado, el dictador será inhumado en el cementerio de Mingorrubio, cercano a El Pardo, en una capilla en la que yace Carmen Polo, la esposa de Franco.

La huella histórica del franquismo en el Valle de los Caídos



Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de peregrinación para nostálgicos de la dictadura franquista y ha recibido turistas con frecuencia.



El monumento fue concebido por el propio Franco como un lugar conmemorativo para honrar a los caídos en la Guerra Civil española (1936-1939), y no hay consenso sobre si el dictador tenía realmente intención de utilizarlo como mausoleo para ser enterrado en él.



El recinto, que cuenta con una enorme cruz de 150 metros de alto, una Basílica excavada en la roca al pie de la cruz y una hospedería monástica con 150 habitaciones que hoy se encuentran a disposición de los turistas, se terminó de construir en 1959 y se estima que, entre ese año y 1983, más de 30.000 cuerpos fueron trasladados allí y depositados en sus criptas, desde diversos puntos de España. Por eso el Valle de los Caídos se considera también la mayor fosa común de España.



El Gobierno de Pedro Sánchez ha acometido la exhumación de los restos de Franco en virtud de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, que fue promulgada en 2007 por el Ejecutivo también socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero, aunque fue derogada 'de facto' en las legislaturas siguientes por el gobierno del Partido Popular: bajo el mandato de Mariano Rajoy no se asignó ninguna partida presupuestaria para su aplicación efectiva.



En mayo de 2017, no obstante, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, presentada también por el PSOE, que pedía al Gobierno la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, entre otras medidas. El texto recibió el apoyo de Ciudadanos y Podemos, mientras que el Partido Popular se abstuvo.