Rusia niega que sus especialistas militares se hayan retirado de Venezuela

03-06-19.-Rostec, la corporación estatal rusa, quien es uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y demás equipos del país, negó que sus especialistas militares de Rusia se hayan retirado de Venezuela en la cual se anunció previamente en el diario de Estados Unidos (EEUU) The Wall Street Journal, reseñó la agencia Efe.



“Las cifras presentadas en el artículo de The Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces. La composición de la representación no ha cambiado en años”, resaltó el periódico de prensa de la entidad a los medios de Rusia.



El periódico estadounidense anunció el pasado domingo mediante un artículo en el que citó a una fuente rusa cercana al Ministerio de Defensa, que Rusia disminuyó el contingente de especialistas de Rostec de mil a varias decenas de personas.



A través del anuncio del diario, la retirada sucesiva de los asesores de Rusia se aceleró en los últimos meses debido a la falta de nuevos concretos y de liquidez de las autoridades de Venezuela para costear los servicios contemplados en los contratos.



Según la fuente citada por The Wall Street Journal precisó que “dado que los venezolanos no están pagando, ¿por qué Rostec debe quedarse allí y pagar la cuenta por sí sola?”.



Por otro lado, Rostec afirmó que en Venezuela continúan arribando de manera regular especialistas de tecnología para poder hacerles arreglos y mantenimiento a los equipos electrodomésticos.



En el mes de marzo, las autoridades estadounidenses realizaron denuncias sobre la presencia de militares rusos en el país caribeño y ante ello Moscú se manifestó tratándose de que son especialistas militares rusos que desarrollan labores de mantenimiento de equipos suministrados a Venezuela.