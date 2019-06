EEUU: Trump arremete contra México y lo acusa de invadir a su país

Donald Trump Credito: Agencias

Washington, junio 2 - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado este domingo a México de «abusar» de su país "durante décadas", y ha amenazado con "traer de vuelta" todas las empresas norteamericanas al territorio de EEUU si el país vecino no detiene "la invasión".



"La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un ‘abusador’ respecto a EEUU, que toma pero nunca da", afirmó el mandatario en un tuit, agregando que "así ha sido durante décadas".



"O bien detienen la invasión de nuestro país por parte de narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas, ‘coyotes’ e inmigrantes ilegales, algo que pueden hacer muy fácilmente, o nuestras numerosas empresas y empleos a los que se les ha permitido tontamente mudarse al sur de la frontera, serán traídos de regreso a EE.UU. a través de impuestos (aranceles)", advirtió Trump. Y recalcó: "¡EE.UU. ha tenido suficiente!".



"El muro avanza rápidamente"



En otro tuit, el presidente ha asegurado que el muro fronterizo está en construcción y avanzando rápidamente, pese a todas las demandas radicales de los demócratas liberales.



"¿En qué están pensando cuando nuestro país es invadido por tanta gente (ilegales) y cosas (drogas) que no queremos?", se preguntó Trump, para concluir: "¡Hagan EE.UU. grande de nuevo!".



Aranceles a México



El jueves, Trump anunció que impondrá aranceles del 5 % a todos los productos que ingresen desde México, mientras no se detenga el flujo de migrantes.



Si hasta el 1 de julio la Administración norteamericana considera insuficientes los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10 %. Luego, habrá un aumento de las tarifas de 5 % cada mes, hasta llegar a 25 % en octubre.



"México aún no ha tomado medidas para reducir o eliminar dramáticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos", acusó la Casa Blanca en un comunicado.



México, por su parte, respondió que no es su responsabilidad el flujo de migrantes centroamericanos y el consumo de estupefacientes en EEUU, como señaló Trump.



"México es el principal socio comercial de EEUU Lo que reciben de nuestro país son bienes y servicios esenciales, productividad. El flujo migratorio de Centroamérica y otros países, o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México", respondió el canciller Marcelo Ebrard a través de Twitter.