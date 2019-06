Alcalde de Londres compara a Trump con los fascistas del siglo XX

Alcalde de Londres, Sadiq Khan Credito: Agencias

2 de junio de 2019.- El alcalde de Londres, Sadiq Khan, lanzó hoy una dura diatriba contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto llegar mañana a esta capital en visita oficial.



El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más egregios de la creciente amenaza global. La ultraderecha se fortalece en el mundo, amenazando las libertades y derechos duramente alcanzados, y los valores que definen nuestras sociedades liberales y democráticas desde hace más de 70 años, escribió Khan en la edición dominical del diario The Guardian.



Según el político laborista, el mandatario norteamericano utiliza la misma retórica divisionista de los fascistas del siglo XX, entre los cuales mencionó al húngaro Vicktor Orbán, al italiano Matteo Salvini, a la francesa Marine Le Pen y al británico Nigel Farage.



Todos ellos usan el mismo lenguaje para ganar apoyo, pero con nuevos métodos siniestros para hacer llegar su mensaje, aseguró.



Khan, quien ha tenido varios encontronazos con Trump desde que asumió la alcaldía de Londres en 2016, también criticó el tratamiento 'de alfombra roja' que la ofrecerán la reina Isabel II y el gobierno británico durante la visita de Estado que iniciará mañana aquí.



En lugar de brindarle una gran plataforma de aceptabilidad ante el mundo, deberíamos pronunciarnos y decirle que su comportamiento es inaceptable, y que representa una seria amenaza a los principios y valores por los que hemos luchado durante décadas, sentenció.



Al respecto, recordó al apoyo de Trump a los supremacistas blancos norteamericanos, sus amenazas de vetar la prohibición del uso de la violación como un arma de guerra, su política antiinmigrante que separa a los niños de los padres y el uso deliberado de la xenofobia y el racismo como tácticas electorales.



El presidente estadounidense, quien ya causó controversia este fin de semana en el Reino Unido con declaraciones sobre el Brexit y la política interna británica, tiene previsto llegar mañana a Londres, donde será agasajado por la reina Isabel II con un almuerzo y una cena en el Palacio de Buckingham.



El martes se reunirá con la renunciante primera ministra Theresa May, además de sostener encuentros con empresarios locales y políticos como excanciller Boris Johnson, de quien dijo que sería un sustituto excelente de la jefa de Gobierno, y con Farage, a quien también encumbró en entrevistas con la prensa británica, previo a su llegada.



Ese día también se espera que miles de personas convocadas por la coalición Stop the War y otras organizaciones sociales se concentren en la Plaza Trafalgar para protestar contra su presencia en el Reino Unido, territorio que abandonará el 5 de junio, luego de participar en las actividades por el aniversario 75 del desembarco de Normandía.