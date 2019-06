Ecuador: Detienen a exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa

Quito, junio 2 - La exministra de Desarrollo Urbano de Ecuador, María de los Ángeles Duarte, y el exsecretario jurídico de la presidencia de la nación suramericana, Alexis Mera, quienes pertenecían al Gobierno del exmandatario Rafael Correa fueron encarcelados este viernes por causa de unas investigaciones relacionadas con la corrupción.



Tanto Duarte como Mera fueron citados previamente este mes por la fiscalía para ofrecer sus declaraciones sobre este caso, en el cual ambos coincidieron que no tienen nada que ocultar y que no han recibido fondos de ningún tipo.



Duarte, quien fue ministra de Transporte y Obras Públicas durante el Gobierno de Correa, también tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente ante la justicia.



Ambos exfuncionarios fueron detenidos la víspera en la ciudad de Guayaquil (suroeste) y son "procesados por el presunto delito de concusión", que se castiga con hasta cinco años de cárcel, agregó el ente acusador.



Después de que Correa entregara el poder en mayo de 2017, se han revelado una serie de presuntos casos de corrupción incluido el caso del ex vicepresidente, Jorge Glas, quien también ocupó el mismo cargo en el actual gobierno, y los de una decena de exministros de Estado y antiguos altos funcionarios, especialmente del sector petrolífero, acusados de millonarios casos de corrupción.



