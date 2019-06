Empresario Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador Credito: Web

01-06-19.-El empresario Nayib Bukele asumió este sábado la Presidencia de El Salvador para el período 2019-2024 en una ceremonia que se celebra en la plaza Capitán General Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. Bukele juró el cargo ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien posteriormente le impuso la banda presidencial ante cientos de invitados especiales, incluidos siete mandatarios, y ciudadanos, reseñó la agencia Efe.



El ex alcalde de la capital se convirtió así en el presidente más joven de la etapa democrática salvadoreña con 37 años de edad y en el sexto mandatario en tomar el Ejecutivo desde la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992).



Tras tomar juramento a Bukele, Quijano hizo lo mismo con el nuevo vicepresidente, Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Con este acto, el país centroamericano completó su segunda transición política en la etapa democrática. La primera se dio en 2009 con la llegada al poder de Mauricio Funes, de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras 20 años de gobiernos de derecha.



También se consuma la ruptura del bipartidismo que la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista FMLN, partido que lo expulsó en 2017, mantuvieron durante tres décadas.



Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), asume el Ejecutivo ante las grandes expectativas de la población de acabar con la violencia de las pandillas, la corrupción y mejorar la situación económica. Estos problemas llevaron a su antecesor, el ex comandante guerrillero del FMLN Salvador Sánchez Cerén, a concluir su gestión como el presidente peor evaluado de las últimas cinco administraciones, según un sondeo publicado recientemente.



Al evento asisten los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Iván Duque; de Costa Rica, Carlos Alvarado; de Panamá, Juan Carlos Varela; de República Dominicana, Danilo Medina; de Guatemala, Jimmy Morales, y de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali.



La Cancillería salvadoreña no confirmó esta mañana la llegada del presidente guatemalteco y no se supo de su presencia en el acto hasta que fue anunciado por el maestro de ceremonia.



Asimismo, están presentes los vicepresidentes de Ecuador, Otto Sonnenholzmer, y Paraguay, Hugo Velázquez, así como las delegaciones de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y de España, liderada por Manuel Cruz, presidente del Senado.



A este evento no fueron invitados los jefes de Estado de Honduras, Juan Orlando Hernández; Nicaragua, Daniel Ortega; y de Venezuela, Nicolás Maduro, calificados como "dictadores" por Bukele.