EEUU acusa a China de "desestabilizar" la región Asia-Pacífico

01-06-19.-El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, acusó hoy (01.06.2019) a China de "desestabilizar la región" de Asia-Pacífico en un discurso pronunciado en el Diálogo de Shangri-La, un foro anual de Defensa que se celebra este fin de semana en Singapur.



"China puede y debe tener relaciones de cooperación con el resto de la región", declaró Shanahan. "Pero los comportamientos que minan la soberanía de otras naciones y que siembran desconfianza respecto a las intenciones chinas deben terminar", añadió.



Archipiélagos disputados



En los últimos años, Pekín ha reclamado varias islas en el Mar de China Meridional en detrimento de Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunei, y ha construido instalaciones militares en islas disputadas por Manila, pese a que en 2016 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) reconociera la soberanía filipina de las mismas, en un fallo que China se niega a reconocer.



Washington lleva a cabo regularmente operaciones denominadas de "libertad de navegación" en el Pacífico, sobrevolando el espacio aéreo internacional o con buques de guerra navegando cerca de los archipiélagos disputados o en el estrecho de Taiwán, lo que Pekín considera parte de sus aguas territoriales.



"Cuando un país hace una promesa y no la respeta, hay que desconfiar. Cuando el mismo país no hace ninguna promesa, realmente hay que desconfiar", añadió en referencia a la promesa que hizo el presidente chino, Xi Jinping, al exmandatario Barack Obama sobre no militarizar los archipiélagos controlados por Pekín en el mar de China Meridional.



"Estados Unidos no busca conflictos, pero sabemos que tener las capacidades para ganar una guerra es el mejor medio para evitarlas", añadió el secretario de Defensa estadounidense interino, mencionando entre los riesgos para la seguridad de la región a Corea del Norte, que "sigue siendo una amenaza extraordinaria y requiere una vigilancia permanente".



"Ninguna nación puede, ni debe, dominar la región Indo-Pacífica", destacó. "Queremos asegurarnos de que ningún adversario pueda creer que puede alcanzar objetivos políticos por la fuerza de las armas".



"Zona prioritaria" de Estados Unidos



Shanahan afirmó que la región del Indo-Pacífico es la "zona prioritaria" de Estados Unidos, aseguró el compromiso de su Gobierno en colaborar con los países de la región y les conminó a incrementar sus inversiones en materia de defensa.



EE. UU. y China están librando una guerra comercial declarada a mediados del año pasado por la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, en la que ambas naciones han incrementado paulatinamente los aranceles impuestos a las importaciones procedentes del adversario.



En la agenda del Diálogo de Shangri-La, al que acuden cada año ministros y altos funcionarios de defensa de países de la región y de algunos países europeos como Reino Unido o Francia, está previsto que el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, pronuncie un discurso mañana, domingo.



