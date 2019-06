Protestas en Chile en paralelo a rendición de cuentas presidencial

Protestas en Chile contra medidas gubernamentales

1 de junio de 2019.- Una serie de manifestaciones en repudio a medidas del gobierno, especialmente en contra del estudiantado, y en rechazo a la mala gestión del Ejecutivo, se desarrollarán hoy en varias ciudades de Chile.



Las manifestaciones y actos han sido previstos por sus organizadores para que se realicen coincidiendo al anochecer con la ceremonia en el Congreso de la Nación, en Valparaíso, en la cual el presidente Sebastián Piñera rendirá la Cuenta Pública 2019.



Según el semanario El Siglo, órgano del Partido Comunista de Chile, lo que más preocupa a las autoridades es la convocatoria lanzada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que llamó a manifestarse en Valparaíso.



La manifestación no fue autorizada por la intendencia regional, pero la Confech aseguró que saldrían de todas formas, 'haya o no permiso', para mostrar la indignación y el descontento hacia la gestión del gobierno y su agenda educacional empobrecedora.



La marcha está convocada para las 18:00 hora local, para partir desde Plaza Victoria y finalizar en el Parque Italia, a un costado del Congreso Nacional.



El gobierno anunció que desplegará más de mil quinientos efectivos de Carabineros para endurecer el control, una gran parte de ellos trasladados desde esta capital, con un plan de contingencia previsto con antelación ante la preocupación de ese cuerpo armado porque por primera vez la ceremonia se hará al anochecer y no por la mañana como es costumbre.



En tanto, la gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, dijo que lo importante es la seguridad y la vida de las personas y llamó a los manifestantes a expresarse de forma pacífica.



Mientras, un amplio espectro de organizaciones, encabezadas por la Coordinadora Feminista 8M, llamaron a realizar en esta capital a la misma hora de la Cuenta Pública, un cacerolazo en rechazo al gobierno, que tendrá su centro en la Plaza Italia, tradicional punto de concentraciones.