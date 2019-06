Milagro Sala desde Argentina: latinoamericanos debemos luchar incansablemente

1 de junio de 2019.- Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y presa política de Gerardo Morales y Mauricio Macri, dialogó telefónicamente con AGENCIA PACO URONDO. De esta forma, la dirigente social ofreció diversas definiciones al respecto de la situación política y social que atraviesa la provincia de Jujuy, y el resto del país.

APU: ¿Cómo observa la situación social y política actual de la provincia de Jujuy?

Milagro Sala: Lamentablemente cada vez estamos peor. Se puede observar como el gobernador Gerardo Morales está llevando adelanta la entrega de la mega minería del litio ya que en gran porcentaje actualmente se encuentra en manos de los chinos. Existe un porcentaje de mineral bruto que además que se elabora en Chile. Más allá que no están pagando los impuestos correspondientes a la provincia, hay algo bastante preocupante que es que no hay un control del medioambiente sobre las empresas que la contaminan.

En estas últimas horas salió también la noticia de la venta del Ingenio La Esperanza. Son varias veces la que ya lleva vendida esa empresa. Los únicos que hacen dinero acá es la gente del Gobierno de Gerardo Morales. Acá no hay ningun tipo de programa que piense y se enfoque en el futuro de los trabajadores. Uno de los últimos puntos de este acuerdo expresa que los nuevos dueños recibirán la empresa sin trabajadores. ¿Que sucederá con esas personas de Jujuy que pierden sus 300 puestos de trabajo? Es muy importante también reconocer que hay muchos jujeños que viven del empleo indirecto que genera el Ingenio La Esperanza: comercio, restaurantes, tiendas, etc. Además, actualmente hay despidos en Ingenio Ledesma y en la empresa metalúrgica Altos Hornos Zapla. En Jujuy los trabajadores no solo no perciben un aumento en sus salarios, sino que encima muchas veces su jornada se encuentra paralizada. Esto se da en uncontexto de aumento de precios. Es muy triste ver la desocupación y la desnutrición infantil que actualmente aqueja a Jujuy. Es tremendo.

APU: Jujuy fue el laboratorio de la persecución judicial por motivos políticos que ustedes sufrieron y sufren a manos del Gobierno de Gerardo Morales. Luego se desplegó esta política al resto del país con un claro accionar del Poder Judicial. ¿Cómo ve esta situación hoy?

MS: El Poder Judicial a nivel nacional está replicando lo que se hizo en la provincia de Jujuy. El gran ejemplo es el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ese juicio no debería haber comenzado ya que faltaban pericias, no estaban las condiciones judiciales. Sin embargo, lo iniciaron de todas formas. Acá hicieron lo mismo. El que no acepta el soborno o el disciplinamiento, es encarcelado como nos viene pasando a muchos compañeros.

APU: ¿Cómo ves hoy parado al Gobierno nacional y al provincial?

ML: Lo único que están haciendo es perjudicar a la clase media y baja. El Gobierno pide sacrificios pero los únicos que hacen el sacrificios son las clases medias y populares, no los empresarios o los amigos del Poder Económico. Están rematando nuestro país, están rematando a nuestra provincia. Es indigno lo que se está viviendo. Quieren un pueblo sumiso que agache la cabeza y no pueda estudiar. Quieren un pueblo que no tenga salud pública. Hoy hay muchísimos compañeros manifestándose en todo el país y dicen basta a este avance de la derecha y de los grandes empresarios. Necesitamos de vuelta una verdadera democracia en nuestro país en donde haya trabajo digno para los que menos tienen.

APU: ¿Qué es lo que Gerardo Morales no le perdona a la Tupac Amaru y a Milagro Sala?

ML: Muchas cosas. Morales es una persona que quiere el poder absoluto y para hacerlo quisieron humillar a Milagro Sala y a la Tupac. Quiso demostrar que es el único poderoso en la provincia. Nosotros hicimos piletas, polideportivos, centros de salud, escuelas, porque queríamos vivir un poco mejor. Ellos creen que estos derechos deben ser solo para los ricos. Ellos no reconocen el derecho al acceso a la educación universitaria. Lo conciben como un privilegio en donde solo sus hijos pueden ir.

APU: Por último, estamos en un año electoral con la posibilidad de lograr un triunfo importantísimo.¿Qué mensaje se le debe dar a la militancia y al pueblo?

ML: Simplemente, los trabajadores no la están pasando bien. Todo aumenta, no alcanza para nada. Por eso, hay que votar con el corazón. La situación de nuestro país y de latinoamérica no da para más. Quiero pedirles a todos los compañeros que militemos incansablemente. Alberto Fernández y CFK tienen que llegar a ser Gobierno para recuperar la dignidad de los que menos tienen. Muchos argentinos estamos esperanzados que esta historia cambie y él único camino para lograrlo es militando. Este es el camino para que Macri vaya a la cárcel y no a su casa. Lo mismo sucede con el FMI. Queremos que nuestros hijos y nietos hereden una patria, no una colonia. Una sola cosa más: no nos podemos olvidar de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. No nos olvidemos de todas las presas y presos políticos. Hay que seguir militando por todos los que la están pasando mal con este Gobierno. Y aclaro, no por Milagro Sala, sino por los que menos tienen.