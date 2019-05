López Obrador: "México no responderá de manera desesperada a la amenaza de aranceles del presidente Trump"

López Obrador Credito: Agencias

México, mayo 31 - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no responderá de manera "desesperada" ante la subida de aranceles de 5% a las mercancías mexicanas, impuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump.



"No vamos a contestar de manera desesperada, vamos a esperar tiempo la evolución de esta situación", dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina del 31 de mayo.



"No consideramos que deba de aplicarse la ley del Talión, no es diente por diente, ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos", agregó.



En este sentido, el mandatario señaló que el pueblo mexicano no merece el trato recibido por parte de Trump.



"Ellos van a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar. Nosotros siempre hemos atendido, escuchado los planteamientos del Gobierno de EEUU", dijo.



López Obrador explicó que su Gobierno busca resolver el problema de la migración proveniente de países de Centroamérica mediante la cooperación y políticas de desarrollo. También aseguró que no quiere culpar a los Gobiernos centroamericanos por el flujo migratorio, pues consideró que "son circunstancias que se presentan en países donde la gente no tiene opciones, alternativas y son seres humanos".