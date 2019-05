Colombia: Fue asesinado en Magdalena el líder social Luis Trujillo

Bogotá, mayo 31 - El líder social colombiano, Luis Joaquín Trujillo fue asesinado a tiros por desconocidos este jueves en el departamento colombiano de Magdalena.



Trujillo era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta.



El hecho fue reportado en la vereda Los Linderos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia.



Las autoridades no han podido esclarecer el móvil del homicidio, no obstante, en la zona hace presencia una comisión de la Sijín de la Policía Metropolitana y personal del Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional.



Sobre el crimen de Trujillo, el secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo George, aseguró en Twitter que “estos actos cobardes no nos doblegarán. Más unión, fortaleza y acción que nunca. Todo respaldo a @PoliciaStaMarta @fiscalia y @COL_EJERCITO en investigación”.



Con el asesinato de Trujillo llegan a cuatro los asesinatos de líderes sociales en el Magdalena, por lo que las autoridades que evaluarán este viernes la situación de seguridad en la región.



Según un informe de la ONG Programa Somos Defensores, divulgado la semana pasada en Bogotá, 25 defensores colombianos de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año.



De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, los departamentos en donde se cometieron los asesinatos son Antioquia (5 casos), Cauca (4), Norte de Santander (4), Valle del Cauca (3), Nariño(2), Caquetá (2), Arauca (1), Bolívar (1), Casanare (1), Magdalena (1) y Santander (1).



