Trump anuncia la imposición de aranceles del 5 % a las mercancías desde México hasta que frene el flujo de migrantes

30 mayo 2019 - El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que impondrá aranceles del 5 % a todos los productos que ingresen desde México, mientras no se detenga el flujo de migrantes."El 10 de junio, EE.UU. impondrá aranceles de 5 % a todos los bienes provenientes de México, hasta que todos los migrantes ilegales que vienen desde México paren", tuiteó el mandatario.La tarifa del 5 % irá incrementando hasta que el "problema" sea remediado, agregó.Si hasta el 1 de julio la Administración norteamericana considera insuficientes los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10 %. Luego, habrá un aumento de las tarifas de 5 % cada mes, hasta llegar a 25 % en octubre."México aún no ha tomado medidas para reducir o eliminar dramáticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos", acusó la Casa Blanca en un comunicado.Washington señaló que los aranceles se mantendrán alto y las compañías estadounidenses ubicadas en México podrían regresar a EE.UU. para fabricar sus productos y bienes, si el país latinoamericano no actúa."Las compañías que se muden a los EE.UU. no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera", advirtió la Casa Blanca.Washington señaló que si México toma acciones efectivas y la inmigración irregular se alivia se eliminarán los aranceles, aunque advirtió que será determinado "bajo la exclusiva discreción y criterio" del propio Gobierno norteamericano.México responderá de "forma enérgica"El subsecretario de México para América del Norte, Jesús Seade, respondió al anuncio de Trump asegurando que si EE.UU. impone nuevos aranceles a México el país responderá de forma enérgica."Esta amenaza llevada a la acción sería gravísima y México no se quedará con los brazos cruzados cuando está en proceso la ratificación del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá)", señaló Seade, uno de los negociadores del acuerdo.Trump contra la migraciónEn repetidas ocasiones, Trump ha acusado a los migrantes provenientes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de ser delincuentes y de representar una amenaza para su país.En los primeros días de abril, luego de visitar el estado de California, Trump ya había prometido enviar más tropas a la frontera sur, declarando que "el país está lleno", y por ello no se pueden recibir más migrantes ilegales, según el presidente.A finales de abril, durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el mandatario estadounidense simuló leer una petición de asilo y en un tono como de llanto dijo: "Leen la declaración, 'tengo miedo por mi vida, tengo miedo de volver a mi país, quiero quedarme en América'".A pesar de la constante presión del mandatario para construir un muro en la frontera con México, Trump solo consiguió 1.400 millones de dólares aprobados por el Congreso. Además, el Departamento de Defensa comunicó el 9 de abril que se firmaron dos contratos para la construcción del muro en algunas zonas puntuales por un total de 976 millones de dólares.En contraparte, el Gobierno de México busca convencer a EE.UU. para invertir 10.000 millones de dólares en un Plan de Desarrollo Regional para Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México.El programa tiene previsto atacar las causas estructurales que obligan a miles de centroamericanos a emigrar a EE.UU., con la desigualdad como principal detonador, ya que el 10 % más rico en México y el Triángulo Norte de Centroamérica, gana 70 veces más que el sector de menores ingresos.Ratificación del T-MECEl anuncio sobre los aranceles llega después de que los Gobiernos de Canadá, EE.UU. y México han enviado los respectivos proyectos de ley a los Congresos de cada país para ratificar el tratado que fue firmado a finales de noviembre de 2018, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Este jueves, Trump envió al Congreso el borrador de "Declaración de Acción Administrativa" para ratificar a la brevedad el T-MEC, pese a los intentos de los demócratas de discutir el tratado con más tiempo.El miércoles, el primer ministro canadiense, Justin Trudeu, hizo lo mismo en la Cámara de los Comunes.Por su parte, el Ejecutivo federal entregó al Senado mexicano este jueves los textos del T-MEC para su consideración, análisis y eventual aprobación.