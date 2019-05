Apagón en Chile deja a 200 mil hogares sin electricidad

Santiago de Chile, mayo 30 - La ministra de Energía de Chile, Susana Jimenez, informó este miércoles que un total de 202 mil 352 hogares quedaron sin electricidad hasta las 18:00 (hora local) como consecuencia de un sistema frontal.



La ministra señaló que del total de afectados, cerca de 164 mil correspondían a Santiago de Chile, donde el frente frío, acompañado de algunas lluvias y vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, provocó la caída de numerosos árboles con el correspondiente daño a las líneas eléctricas.



El fuerte apagón causó también serios embotellamientos en varias de las principales avenidas de la ciudad por afectaciones a los semáforos. Por otra parte, la empresa del metro informó que el servicio no había sido afectado por los cortes de energía.



La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, afirmó que numerosos clientes de las empresas eléctricas Enel y CGE se quejaron porque estas compañías no estaban respondiendo a sus llamadas a los teléfonos de emergencia y puntualizó que esa situación sería revisada. La compañía Enel, vía Twitter, informó que sus equipos de emergencia se encontraban trabajando para restablecer el servicio lo más rápidamente posible.



Las autoridades no reportaron mayores daños materiales o personas heridas. Según los meteorólogos, los efectos del sistema frontal, principalmente en lo relativo a las lluvias, podrían prolongarse hasta el viernes.



En Chile, cerca de 29.642 hogares viven todavía sin energía eléctrica. Esta carencia les priva de comodidades que para la gran mayoría de chilenos son cotidianas. La falta de energía eléctrica, que afecta a 92 mil y 107 mil personas, fue detectada con la elaboración de un inédito Mapa de la Vulnerabilidad Energética, desarrollado por el Ministerio de Energía con la colaboración de entidades públicas y privadas.

