Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena libertad inmediata del exjefe de las FARC Jesús Santrich

29-05-19.-La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles la libertad de Seuxis Paucias Hernández, conocido en su época de guerrillero como Jesús Santrich, quien está detenido por narcotráfico y es solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, reseñó la agencia Efe.



En la providencia de hoy, el alto tribunal aseguró que el ex líder de las FARC tiene fuero a pesar de que no haberse posesionado como congresista, por lo que "resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión" el pasado 17 de mayo en Bogotá.



La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme ayer el fallo que negó la pérdida de investidura del exjefe guerrillero, al concluir que no pudo asumir como miembro de la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio por "motivos de fuerza mayor" ya que estaba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.



Tomando como base lo anterior, la Corte ordenó hoy miércoles la libertad de Santrich para que sea procesado por narcotráfico con fuero de congresista.



De este modo, Santrich "es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta corporación", dijo la Corte.



En consecuencia, por unanimidad la Sala de Casación Penal declaró "fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa del ex jefe guerrillero y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico en su contra a la Sala Especial de Instrucción de la Corte".



Según ese tribunal, "el fuero no es un privilegio personal sino que busca el amparo de la investidura".



Además, manifestó que en este caso el Consejo Nacional Electoral "reconoció el nombramiento de Hernández Solarte como congresista", a lo que se suma la decisión del Consejo de Estado.



Santrich fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril de 2018 con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano el 24 de noviembre de 2016.



Si los delitos que se le imputan ocurrieron después de la firma de la paz, Santrich perdería los beneficios de la justicia transicional y su caso pasaría a la justicia ordinaria.



Sin embargo, el pasado 15 de mayo la Justicia Especial para la Paz (JEP) le concedió la garantía de no extradición y ordenó a la Fiscalía su libertad inmediata.



Dos días después Santrich salió de la cárcel en una silla de ruedas pero minutos después de cruzar la puerta principal de La Picota, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le leyeron una nueva orden de detención y lo arrestaron de nuevo.



Santrich fue traslado enseguida en un helicóptero de la Policía al búnker de la Fiscalía en la capital colombiana en donde permanece detenido hasta hoy.