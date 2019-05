New York Times: Trump reprocha a Bolton tratar de arrastrarlo a un camino al que él no quiere ir

Nueva York, mayo 29 - El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha quejado recientemente de los consejos que recibe del asesor de Seguridad Nacional John Bolton, y hasta ha llegado a preguntarse si Bolton lo estaba llevando por un camino que no quería seguir, informa The New York Times.



La diferencias de posturas entre dos políticos se han manifestado claramente después de la visita del mandatario estadounidense a Japón, cuando Trump contradijo la posición de Bolton sobre Irán y Corea del Norte. Entonces, el inquilino de la Casa Blanca explicó que EEUU "no busca" un cambio de régimen en la República Islámica, mientras que su asesor de Seguridad Nacional del país sigue insistiendo en el cambio de gobierno en Teherán.



"No estamos buscando un cambio de régimen, sino la ausencia de armas nucleares", explicó el presidente estadounidense en una rueda de prensa en Tokio, en la que se mostró convencido de que Washington llegará a un acuerdo con Teherán.



Además, la semana pasada Bolton afirmó que los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte supusieron "sin duda" una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de la opinión del asesor de Seguridad Nacional, pocas horas después el presidente habló de "pequeños" misiles y afirmó su confianza en el líder del país asiático.



"Corea del Norte ha disparado algunas pequeñas armas, lo que ha inquietado a mi gente y a otros, pero no a mí. Tengo confianza en que Kim cumplirá su promesa", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



"Mi gente piensa que podría haber sido una violación, como ustedes saben", insistió Trump en una línea similar en conferencia de prensa. "Lo veo de manera diferente, tal vez quiere llamar la atención. Tal vez no. Quién sabe? Eso no importa", añadió el mandatario estadounidense. "Todo lo que sé es que no se han realizado pruebas nucleares, no han lanzado misiles balísticos ni misiles de largo alcance. Y creo que algún día tendremos un acuerdo nuclear", abundó Trump.



Por su parte, Mark Dubowitz , director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), opina que Bolton es útil para Trump porque el hecho que Corea del Norte e Irán lo "odien" abre un espacio diplomático para Trump que puede "seguir adelante y atrás entre la posición de la línea dura y la celebración de conversaciones".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 403 veces.