Alemania: Coalición de Angela Merkel entró en crisis ante fracaso en elecciones europeas

La canciller alemana Ángela Merkel Credito: TeleSur

Berlín, mayo 27 - La coalición de gobierno de Angela Merkel realizará el lunes una sesión de conversaciones y análisis después de la paliza sufrida en las elecciones europeas y que reabrió las frecuentes preguntas sobre su sobrevivencia.



Los electores le dieron a su partido, el CDU, y su aliado SPD su peor votación hasta ahora en elecciones europeas, aunque duplicaron el caudal de votos de los Verdes.



Los ambientalistas también le arrebataron el segundo lugar al partido Social Demócrata, para situarse justo detrás de la alianza de centro derecha encabezada por Merkel.



El dato más importante es que los Verdes sacaron más de un millón de votos a cada uno de los dos partidos de la coalición de gobierno, especialmente entre los más jóvenes.



En su sitio web, la revista Der Spiegel apuntó que la coalición quedó “en peligro” después de la debacle del domingo.



“Esta inestabilidad puede conducir a una quiebra en cualquier momento. El CDU y el SPD son partidos profundamente inseguros”, apuntó esa publicación.



El SPD, que ya había salido abollado de las elecciones generales de 2017, llegó a pensar en pasarse a la oposición.



Sin embargo, el partido fue convencido a permanecer en la alianza de gobierno, aunque numerosas voces cuestionan la decisión de permanecer a la sombra de Merkel pero sufrir las consecuencias electorales por sus políticas impopulares.



Ya antes de la elección, el diario Bild am Sonntag mencionó fuentes anónimas que el veterano político Martin Schulz estaba listo para enfrentar el liderazgo del partido en septiembre.



– Amenaza verde –



Pero el SPD no es el único partido sumergido en la crisis luego del desastre del domingo.



El CDU de Merkel también fue afectado por la huida de jóvenes electores en alerta por el cambio climático.



Importantes dirigentes partidarios admitieron el domingo que se concentraron en temas equivocados en la campaña, que no prestaron atención al cambio climático ya que estaban concentrados en la cuestión migratoria.



Este impulso de los verdes se venía gestando desde hace varios meses, en especial a partir de noviembre bajo la inspiración de la joven sueca Greta Thunberg.



Esa movilización no perdió aliento sino que, al contrario, logró más impulso alrededor del mundo.



Apenas dos días antes de las elecciones, el popular youtuber Rezo publicó una llamado conjunto de 70 de sus colegas en esa red social llamando a los jóvenes a alejarse de los partidos de la coalición de Merkel, así como del derechista AfD.



En las elecciones del domingo, uno de cada tres electores con menos de 30 años votó por los Verdes, aunque apenas el 13% escogió el CDU. En tanto, el SPD tuvo un desempeño todavía peor, captando apenas el 10% de los votos de ese segmento.



Para la líder partidaria Annegret Kramp-Karrenbauer, quien podría substituir a Merkel a partir de 2021 admitió con todas las letras: “Sí, cometimos errores en la campaña para esta elección, eso es algo que debe ser dicho”.



Markus Soeder, que encabeza los aliados del CSU en Bavaria, comentó que el partido Verde era ahora el principal adversario.



“El mayor desafío para el futuro es el debate con los Verdes”, dijo, para añadir que “viejas medidas que teníamos antes ya no son válidas”.