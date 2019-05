Comienza triple cita electoral en España

Credito: PL

26 mayo 2019 - Con la apertura de las urnas comenzaron hoy en España las elecciones municipales, regionales y europeas, en las que los socialistas, vencedores en las generales del pasado 28 de abril, esperan salir reforzados.



Esta triple cita se presenta como una suerte de segunda vuelta tras las legislativas de abril, ganadas por Pedro Sánchez -líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno en funciones-, aunque sin lograr la mayoría absoluta en el Parlamento.



La proximidad de las fechas entre ambas contiendas aplazó hasta después del 26M (26 de mayo) las cruciales negociaciones para formar el próximo gabinete, que podría ser de coalición si consigue entrar la agrupación izquierdista Unidas Podemos (UP).



Sin embargo, el secretario general de la centenaria organización socialdemócrata parece decantarse por gobernar en solitario, una opción que, pese a la fragmentación del tablero político español, confía ver respaldada con unos buenos resultados el 26M.



Según vaticinan los sondeos, el PSOE sería el partido más votado en las europeas y se impondría en 10 de las 12 comunidades autónomas (regiones) que hoy concurren a las urnas, pero podría necesitar el apoyo de UP para mantener el poder en algunos territorios.



A juicio de esas encuestas, Sánchez revalidará este domingo la victoria conseguida hace apenas un mes en las parlamentarias y arrebatará algunos de los principales bastiones tradicionales al conservador Partido Popular (PP).



Esos feudos son Castilla y León y sobre todo la región de Madrid, donde los socialistas no gobiernan desde 1995, año en el que el PP comenzó un prolongado período de dominación política.



No en vano, en sus mítines de campaña el considerado en estos momentos el dirigente socialdemócrata de mayor peso en la Unión Europea pidió a los ciudadanos rematar el trabajo iniciado en las generales del pasado mes.



Sánchez advirtió que, por muchas opciones existentes, sólo el PSOE puede hacer frente a las tres derechas y garantizar el futuro, en alusión al PP, Ciudadanos (Cs, liberales) y el ultraderechista Vox.



No podemos dejar la faena a medias, tenemos que culminarla el 26 de mayo, clamó el secretario general de los socialistas en sus múltiples actos por toda la geografía del país ibérico.



En los comicios generales del 28 abril (28A), Sánchez alcanzó 123 de los 350 escaños del estratégico Congreso de los Diputados, encargado de investir al futuro jefe del Ejecutivo español.



Al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja, fijada en 176 miembros, el actual mandatario en funciones necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para continuar en el gubernamental Palacio de la Moncloa.



En la formación del próximo Gobierno influirá el equilibrio de fuerzas resultante de la triple cita electoral de esta jornada.



Hace dos semanas, una encuesta del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situó también al PSOE vencedor en las europeas, por delante del PP, con lo que los conservadores cederían su condición de primera fuerza española en la Eurocámara.



Sánchez insistió el viernes en rematar la faena del 28A, porque 'la derecha y sus tres siglas, si tiene oportunidad, sumará para restar derechos, multiplicar conflictos y dividir a la sociedad', alertó.



Tras llamar a sus simpatizantes a no caer en la falsa percepción de pensar que, tras las generales, el trabajo está hecho, pidió el voto 'coherente' para ganar en ayuntamientos y comunidades autónomas y asegurar que el avance sea 'rotundo y definitivo'.