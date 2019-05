Facebook tendrá su criptomoneda el próximo año

25 mayo 2019 - Para el próximo año la red social Facebook planea lanzar en unos doce países su propia criptomoneda, se conoció el viernes a través de la cadena informativa BBC.



Con la moneda, denominada como “GLobalCoin” permitirá que las personas puedan cambiar dólares, euros y otras monedas internacionales a monedas digitales para luego pagar, tanto en tiendas como en línea, o para transferir dinero sin necesidad de crear una cuenta bancaria.



Aunque se anunció que esa moneda tendrá sus inicios a principios de año, las pruebas del “GlobalCoin” comenzará este mismo año.



De acuerdo con el medio, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ya discutió la propuesta con los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de Mark Carney, gerente del Banco de Inglaterra.



Asimismo, Zuckerberg está en negociaciones con empresas de transferencia de dinero, incluida Western Union, para desarrollar formas seguras y asequibles para que las personas envíen y reciban dinero.



Mientras tanto, según The Financial Times, Facebook también ha mantenido conversaciones con las casas de cambio más populares de criptomonedas de Estados Unidos: Coinbase y Gemini.



-Proyecto Libra-



Los medios de comunicación social han informado en varias ocasiones proyectos como los anteriores de Facebook. En diciembre del año pasado el medio especializado en economía, Bloomberg informó que la red social de Zuckerberg está trabajando para crear una criptomoneda para su aplicación de mensajería de WhatsApp, con la atención centrada en especial en el mercado indio.



También The Wall Street Journal, al inicio de este mes, informó que Facebook llevaría cerca de un año trabajando en una iniciativa secreta denominada ‘Proyecto Libra’, con el objetivo de crear un sistema de pago mediante criptomonedas dentro de su plataforma, lo que incluiría el uso de su propia criptodivisa.

