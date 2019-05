Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC: "Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo"

Iván Márquez Credito: Archivo

21-05-19.-Iván Márquez se pronunció a través de una carta, luego de que se produjera la recaptura del exlíder de las FARC, Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", por las autoridades colombianas segundos después de salir de la cárcel bogotana de La Picota.



El número dos de la antigua guerrilla de las FARC, Luciano Marín, conocido como "Iván Márquez", reiteró este lunes ante la controversia por la recaptura de su compañero de lucha Jesús Santrich que fue un "error grave" haber entregado las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno colombiano, reseñó la agencia Efe.



Así lo aseguró Márquez, quien fue jefe de la delegación de paz de las FARC en los diálogos de La Habana, en una carta publicada en su cuenta de Twitter y dirigida a los excombatientes en la que sostiene que "fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte".



En la misiva Márquez prosigue diciendo: "Qué ingenuos fuimos al no recordar las palabras de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo (trampa)".



La nueva carta de Márquez se da a conocer después de que se produjera un giro inesperado en el caso del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", quien fue recapturado el viernes pasado por las autoridades colombianas segundos después de salir de la cárcel bogotana de La Picota.



Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por solicitud de Estados Unidos, que lo pidió en extradición bajo la acusación de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



En esa operación también fueron capturados Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez; Armando Gómez, alias "El Doctor", y Fabio Simón Younes Arboleda.



Según la acusación, el delito ocurrió después del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, con lo cual sería procesado por la Justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que examinó su caso y el pasado miércoles le concedió la garantía de no extradición y ordenó su "libertad inmediata".