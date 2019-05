EEUU relajó temporalmente restricciones comerciales sobre Huawei

Credito: Reuters

21-05-19.-Estados Unidos relajó temporalmente restricciones comerciales sobre Huawei para minimizar interrupciones en sus clientes, una medida que el fundador de la mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo dijo que no significaba mucho porque ya estaba preparada para la acción tomada por Washington.



El Departamento de Comercio impuso la semana pasada restricciones sobre la china Huawei Technologies para comprar bienes estadounidenses, una escalada en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, asegurando que la firma estaba involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional.



Ambos países se incrementaron mutuamente los aranceles sobre sus bienes en las últimas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China no cumplió con compromisos previos realizados durante meses de negociaciones.



El lunes, el Departamento de Comercio otorgó a Huawei una licencia para comprar bienes estadounidenses hasta el 19 de agosto para mantener las actuales redes de telecomunicaciones y entregar actualizaciones de software a los teléfonos inteligentes de la firma, una medida que busca darle tiempo a los operadores a realizar otros arreglos.



Las acciones de los proveedores estadounidenses de Huawei, entre ellos Qualcomm, Intel Corp y Lumentum Holdings Inc subían el martes, con el Índice de Semiconductores de Filadelfia avanzando más de un 1%.



Huawei aún tiene prohibido comprar hardware y software de fabricación estadounidense para hacer nuevos productos sin obtener nuevas licencias, que son difíciles de conseguir.



El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dijo el martes a un medio estatal chino que el indulto tenía poco significado para le empresa, ya que se había estado preparando para dicho escenario.



“Las acciones del Gobierno de Estados Unidos en este momento subestiman nuestras capacidades”, aseguró Ren en una entrevista con CCTV, según una transcripción publicada por la cadena estatal china.



La licencia temporal sugiere cambios en la cadena de suministros de Huawei que podría tener consecuencias inmediatas, de largo alcance y no intencional para sus clientes. El Departamento de Comercio aseguró que evaluará si extender el período de licencia más allá de los 90 días.