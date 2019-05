Volodímir Zelenski juramenta como presidente de Ucrania y disuelve el Parlamento

Volodímir Zelenski

Kiev, mayo 20 - El líder del partido Servidor del Pueblo, Volodímir Zelenski, prestó juramento como presidente de Ucrania.



"Juro solemnemente lealtad a Ucrania. Prometo defender la soberanía y la independencia del país, velar por la prosperidad de nuestro pueblo defendiendo los derechos y la libertad, respetar la Constitución y las leyes, cumplir mis deberes en interés de todos los ucranianos y elevar el prestigio de Ucrania en el mundo", dijo el nuevo líder del país.



En su discurso el nuevo presidente ucraniano subrayó la responsabilidad de cada ciudadano por "el rumbo europeo del país".



"Hemos optado por Europa, pero Europa no está allá, Europa está aquí. Cuando Europa esté aquí (en la cabeza), estará en Ucrania", señaló.



También llamó a la unidad de los ucranianos.



"Todos somos ucranianos. No existen más ucranianos o menos ucranianos, verdaderos o no verdaderos (...) Debemos estar unidos porque solo así seremos fuertes", puntualizó.



Zelenski subrayó que su prioridad es lograr el alto el fuego en Donbás, territorio en el este de Ucrania devastado por un conflicto interno desde 2014 que hasta la fecha ha dejado unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.



"Nosotros no empezamos esta guerra, pero tenemos que ponerle fin y estamos dispuestos a dialogar", indicó.



Además, anunció la disolución de la Rada Suprema (Parlamento nacional).



"Disuelvo la Rada Suprema de la octava legislatura", dijo el mandatario ante el hemiciclo.



Más tarde, varios altos cargos del Gobierno ucraniano pusieron sus puestos a disposición del nuevo presidente del país.



"Tengo el honor", escribió el ministro de Defensa, Stepán Poltorak, en su cuenta de Facebook, adjuntando una foto de su carta de dimisión.



Vasili Gritsak, director del Servicio de Seguridad Nacional (SBU), y toda la plana mayor del organismo también presentaron sus solicitudes de renuncia.



"Este lunes [20 de mayo] presento mi solicitud de dimisión del cargo de director del SBU al nuevo presidente", indicó Gritsak en su página de Facebook.



Por su parte, el ministro de Exteriores, Pavló Klimkin, ofreció su ayuda al nuevo líder del país, pero indicó que sería incorrecto seguir al frente de la Cancillería.



"He dialogado varias veces con Zelenski (...) Le he dicho que colaboraré en lo que sea necesario y creo que necesitará mi ayuda. Pero sería incorrecto seguir como ministro, aunque después veremos", puntualizó en declaraciones recogidas por el canal televisivo 1+1.



Las próximas elecciones al Legislativo ucraniano estaban programadas para octubre de este año.



Asistieron a la investidura altos huéspedes, entre ellos los presidentes de Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, el secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, y el titular de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan.