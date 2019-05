Google suspende negocios con Huawei tras incluir Trump a la compañía china en su 'lista negra'

Según la agencia Reuters, la empresa estadounidense dejará de proporcionar soporte técnico y colaboración para los servicios de Android y Google a Huawei en el futuro.

19 mayo 2019 - La compañía Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieren transferencia de hardware y productos de software después de que este miércoles la Administración Trump incluyera a la compañía china en la 'lista negra' del Gobierno, según lo reveló este domingo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.



De confirmarse la noticia, el gigante tecnológico chino perdería el acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android, y la próxima versión de sus teléfonos inteligentes fuera de China tampoco contará con acceso a ciertos servicios y aplicaciones populares, como por ejemplo Google Play Store y Gmail.



Según la fuente citada por la agencia británica, los detalles de los servicios específicos todavía se están discutiendo de manera interna en Google. Paralelamente, un portavoz de Huawei dijo este viernes que los abogados de la compañía china están estudiando el impacto de las acciones tomadas por Washington.



De este modo, la compañía estadounidense dejará de proporcionar soporte técnico y colaboración para los servicios de Android y Google a Huawei. No obstante, la medida no afectará a aquellas transferencias de hardware y productos de software que estén cubiertas por licencias de código abierto, es decir, que seguirán estando disponibles para todo aquel que desee usarlos.



Guerra comercial en curso



El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional del país; una medida allana el camino para una prohibición total de los productos fabricados por Huawei.



Poco después el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada 'Lista de Entidades', lo que impedirá al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías estadounidenses sin la aprobación del Gobierno estadounidense.



Huawei calificó de "irrazonable" la orden, señalando que las medidas en su contra dejarán a EE.UU. "rezagado en el despliegue del 5G", mientras que "las restricciones no razonables infringirán los derechos de la compañía y plantearán otros problemas legales graves".

