Reino Unido: Conversaciones para el Brexit fracasan ante el hundimiento del mandato de Theresa May

La primera ministra británica, Theresa May Credito: Reuters

18-05-19.-El caos se cernía de nuevo el viernes sobre el tumultuoso divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, después de que el Partido Laborista declaró acabadas conversaciones para sacar adelante el Brexit ante el ocaso del gobierno de la primera ministra Theresa May, reseñó la agencia Reuters.



Casi tres años después de que el Reino Unido votó inesperadamente por abandonar la UE, todavía no está claro cómo, cuándo o si alguna vez dejará el club europeo al que se integró en 1973. El actual plazo indica que el Brexit debe concretarse el 31 de octubre.



La negociación entre el Partido Conservador de May y la oposición laborista fracasó horas después de que la primera ministra accedió el jueves a fijar un calendario que considera su salida del poder en junio.



El líder laborista, Jeremy Corbyn, escribió a May el viernes por la mañana informándole que las negociaciones del Brexit, que comenzaron el 3 de abril, “han llegado tan lejos como se ha podido” debido a la inestabilidad de su Gobierno y a su negativa a cambiar de posición.



“No hemos podido superar diferencia importantes de estrategias políticas”, dijo en su carta Corbyn, un socialista que votó en contra de sumarse al predecesor de la UE en 1975.



“Y aún más importante, la creciente debilidad e inestabilidad de su Gobierno implica que no puede haber confianza en la capacidad de cumplir lo que sea que podamos acordar”, declaró Corbyn.



El líder laborista dijo que se opondría a la propuesta de May sobre el Brexit una vez que llegue al Parlamento el mes próximo. Más tarde, dijo a periodistas que no había siquiera una posibilidad de lograr que una parte del compromiso del Brexit se ratifique para fines de julio.



El acuerdo de divorcio, que May negoció el año pasado con la UE, ha sido rechazado tres veces en el Parlamento. La primera ministra envió de nuevo al legislativo el proyecto de ley de Acuerdo de Retiro, la legislación necesaria para implementar el Brexit, para ser sometido a nueva votación a inicios de junio.



Una fuente del despacho de May dijo que el proyecto de ley no sería el mismo que el Parlamento ya ha rechazado que contendría adiciones que atienden algunas de las preocupaciones de los legisladores.



Tras el anuncio sobre las frustradas conversaciones con los laboristas, la libra se hundió a 1,275 dólares, su menor nivel desde mediados de enero.