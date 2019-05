EEUU: "Llévelos a los hoteles de Trump", pide alcalde para migrantes

Mark Bogen, alcalde del condado de Borward

18 mayo 2019 - Mark Bogen, alcalde del condado de Borward, en el sureño estado norteamericano de Florida, pidió enviar a cientos de inmigrantes para los hoteles de Trump, en rechazo a un plan del presidente republicano.



'Llévelos a los hoteles de Trump y pídale al presidente que abra su corazón y su hogar también', expresó el demócrata ante la iniciativa de la administración federal de liberar a solicitantes de asilo y reubicarlos en dos condados de Florida.



Bogen, quien calificó de 'irresponsable' el enfoque, afirmó que se estaría creando una crisis humanitaria, aunque su condado haría todo lo posible para apoyar a los recién llegados.



Pero 'si el Presidente no nos brinda asistencia financiera para alojar y alimentar a estas personas, creará un campamento para personas sin hogar', subrayó.



Mientras su homólogo de Palm Beach, Mack Bernard, de la propia formación azul, opinó que no es justo que el mandatario quiera 'enviar sus problemas' al condado.



Los funcionarios locales advirtieron que el gobierno federal pretende liberar a mil familias migrantes por mes, divididas entre los dos condados, sin una estrategia definida para albergarlos o alimentarlos.



Broward y Palm Beach son baluartes demócratas en Florida y se encuentran entre los más poblados del estado, reseñó el diario The Hill.



El plan de Trump se informó cuando la administración federal comenzó a liberar a grupos de extranjeros a las ciudades de Texas.



La lucha contra la inmigración ilegal ha sido un tema central del republicano desde su campaña electoral en 2016.



Su rechazada política de tolerancia cero y la represión contra los inmigrantes sin estatus legal han dado lugar a un aumento en la cantidad de migrantes detenidos por las autoridades fronterizas.



Por cierto, en una serie de tuits publicados la víspera, Trump señaló que la Patrulla Fronteriza está aprehendiendo un número récord de personas en la línea divisoria con México.



Esta semana el ocupante de la Oficina Oval presentó su nueva propuesta de inmigración, que apunta a crear más políticas 'basadas en el mérito'.



Sin embargo, ya recibe críticas de ambos lados del espectro político y los observadores lo ven con pocas posibilidades de éxito.