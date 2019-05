(VIDEO) Colombia: Encuesta develó que un 60% de colombianos rechaza gestión de Duque

17 mayo 2019 - Seis de cada diez colombianos desaprueban la gestión del presidente Iván Duque, según una encuesta difundida este viernes, que muestra un aumento del rechazo al gobierno desde febrero en medio de la marcada polarización por los pactos de paz con la exguerrilla FARC.La desaprobación del gobierno saltó del 48% al 60% en los últimos tres meses, mientras su aprobación cayó diez puntos porcentuales y se ubicó en el 32%, señala el estudio de opinión de la firma Gallup contratado por varios medios de comunicación.Con un margen de error del 5%, la encuesta fue realizada entre el 2 y 11 de mayo y consultó a 1.200 personas a nivel nacional.“Hay una percepción de desgobernabilidad (…) y falta de experiencia en el gobierno”, dijo Carlos Andrés Arias, experto en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia.Con nueve meses en el poder, Duque ha enfrentado protestas masivas de estudiantes, indígenas y obreros y todavía no consigue sacar adelante su principal promesa de campaña: la modificación del acuerdo de paz que condujo, en 2017, al desarme y transformación en partido de la guerrilla FARC.Incluso, el Congreso votó en contra de las objeciones que presentó al sistema de justicia pactado con los rebeldes, aunque dejó en manos de los magistrados la suerte final de las propuestas.En su lucha por imponer los cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) – que deberá juzgar los peores crímenes cometidos durante un conflicto de más de medio siglo -, Duque ha sufrido un importante desgaste, según Arias.Estas “peleas de poderes entre el gobierno y la JEP hace que muchos empiecen a advertir que si la JEP no se mueve es porque no la están dejando y eso en términos de opinión pública puede llegar a victimizar a la JEP y no al gobierno”, sostuvo.El mandatario planteó seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.Según Gallup, un 47% de los encuestados apoya el sistema que sancionará a rebeldes, militares y otras fuerzas implicadas en el conflicto, y que prevé beneficios para quienes reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer a la violencia.Los colombianos identificaron como sus principales preocupaciones la corrupción (23%), la economía (20%) y la seguridad (18%).En el primer trimestre el PIB creció un 2,8% con respecto al mismo período de 2018, por debajo de las expectativas del gobierno, mientras el desempleo se ubicó en 10,8% en marzo.