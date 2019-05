Colombia: Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del exlíder de las FARC (alias) Jesús Santrich

Jesús Santrich Credito: El Espectador

Bogotá, mayo 17 - El Tribunal Superior de Bogotá acaba de ordenar la "libertad inmediata" de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como 'Jesús Santrich', un líder de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente agrupadas en un partido político.



El dirigente se encuentra en la cárcel La Picota, ubicada en aquella capital, donde se están viviendo momentos de tensión porque el antiguo guerrillero permanece detenido a pesar de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya había ordenado su excarcelación. Por ello, la defensa de 'Santrich' presentó un 'hábeas corpus' ante el Tribunal Superior, un recurso judicial que debe ser resuelto de manera veloz cuando un derecho básico está siendo vulnerado.



La JEP, especializada en el juzgamiento de antiguos miembros de FARC, las fuerzas públicas y otros individuos que hayan participado del conflicto armado colombiano, también había decidido no extraditar a Hernández, más conocido como 'Jesús Santrich', quien podía ser enviado a EE.UU. En efecto, el implicado era acusado de haber enviado a ese país diez toneladas de droga valuada en 15 millones de dólares, en diciembre del 2016, es decir, luego de que el grupo guerrillero haya firmado el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.



La acusación provino de un juez de Nueva York (EE.UU.), y requería que 'Santrich' sea juzgado en esa nación norteamericana. No obstante, la Justicia local había pronunciado este miércoles 15 de mayo que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes, y por eso concluyó que debía quedar libre. Ahora, esa decisión es ratificada en una instancia judicial superior.



"Se está desacatando una orden judicial por parte de la autoridad administrativa", argumentó el juez firmante del fallo, Dagoberto Hernández Peña, en una entrevista con RCN.

