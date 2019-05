Colombia: Militares desertores en Cúcuta reclaman abandono de la oposición venezolana

Abandonados fueron

Bogotá, mayo 17 - Más de sesenta desertores de la Fuerza Armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados este miércoles del hotel en el que se refugiaban en la ciudad fronteriza de Cúcuta al noreste de Colombia.



Los militares y policías alojados en el lugar han reclamado el abandono de los representantes del diputado opositor Juan Guiadó, "Estamos a la deriva, nadie de nuestro presidente encargado Juan Guaidó, que nosotros lo apoyamos 100%, ninguno de ellos se ha acercado aquí", afirmó un desertor de la guardia nacional bolivariana.



El encargado de frontera de la Cancillería colombiana, Víctor Bautista, afirmó sobre el desalojo a los militares hospedados en Cúcuta que “La transición en los hoteles no puede ser eterna (...) ya quisieran todos los migrantes y refugiados tener esas condiciones. Tenía que haber una transición y ya llegó a su final el día de hoy para entrar en vigencia a partir de mañana”.



Anteriormente, los sitios de hospedaje habían advertido del incumplimiento en el pago de la deuda por los servicios de hospedaje y alimentación por parte de los delegados en Colombia del diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela y a quien dicen reconocer los desertores como mandatario venezolano.

El plan de atención especial que no tomó en cuenta a los desertores



En la víspera del desalojo, el gobierno colombiano anunció que había concertado con los representantes del diputado opositor un "plan de atención especial" para los militares que desertaron de los cuerpos de seguridad venezolanos ante el llamado insurreccional de Guiadó el pasado 23 de febrero.



La propuesta consta de tres opciones que no fueron conversadas con los desertores ni negociadas:



1. Acceso a un subsidio de arriendo por tres meses, prorrogables hasta por tres meses más. El beneficio también esta acompañado de kits de alimentación y aseo personal, además de un plan de formación para el trabajo. También se entrega el Permiso Especial de Permanencia (PEP) durante dos años con posibilidad de renovación, para ello deben renunciar al estatus de refugiados en Colombia.



2. Continuar bajo la figura de refugiados. Quienes se sometan a él no podrán acceder a planes de atención, albergues, arrendamientos o alimentación.



3. Salvo conducto y facilitación las medidas para viajar a un tercer país (Chile, Ecuador o Perú).



Los desertores reclaman que las medidas que les ofrece el gobierno colombiano procuran hacerles desistir de las condiciones de refugiados y perder la protección que les había garantizado el diputado opositor Juan Guaidó con el aval del presidente colombiano Iván Duque "pasamos a ser vulnerables en nuestra condiciones de militares y policías".



Según declaraciones de los desertores el monto de subsidio no resultaría suficiente para pagar el alojamiento en un sitio con condiciones mínimas de habitabilidad.