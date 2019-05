EEUU: Activistas arrestados serán juzgados por corte federal sin que se sepa de cargos contra ellos

No se conocen los cargos contra los activistas

Washington, mayo 17 - El director de la organización anitiimperialista Act Now to Stop War and End Racism (Answer), Brian Becker, informó que los cuatro activistas arrestados el pasado jueves 16 de mayo, por el Departamento de la Policía Metropolitana de Washington (MPD), en la embajada de Venezuela en Estados Unidos (EE.UU.), deberán comparecer ante una corte federal estadounidense este viernes.



Becker señaló que el Gobierno estadounidense quebrantó la Convención de Viena y el derecho internacional con esta invasión violenta a la sede diplomática venezolana.



"El Gobierno de EE.UU. violó la Convención de Viena al arrestar al grupo Embassy Protection Collective. Las cuatro personas que fueron arrestadas pasarán la noche en la cárcel y comparecerán ante una corte federal la mañana del viernes", detalló Becker.



Los cuatro activistas pertenecientes a las filas de la ONG Embassy Protection Collective, estaban hospedados en la sede diplomática venezolana en Washington con autorización del Gobierno de Venezuela para evitar que un grupo adverso al presidente Nicolás Maduro, irrumpieran y se apoderaran del edificio donde operaba la embajada.



"Curiosamente, estos cuatro individuos no han sido acusados ​​de entrada ilegal. En su lugar, han sido arrestados por un cargo federal no relacionado con la entrada ilegal", aclaró Becker.



Los cargos que se le imputan a los activistas detenidos el pasado 16 de mayo, refieren a un cargo federal que aún no ha sido anunciado. El Departamento de Estado estadounidense evitó acusar a estas personas de entrada ilegal para evitar aumentar la gravedad de la violación del derecho internacional.