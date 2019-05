Colombia: Jesús Santrich está herido de gravedad en su celda tras conocerse su extradición a EEUU

Jesús Santrich

Bogotá, mayo 17 - El dirigente del exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Jesús Santrich, se encuentra herido de gravedad luego de conocerse que sería extraditado a Estados Unidos.



El abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, informó que recibió una llamada telefónica donde se le indicaban que Santrich estaba herido en su celda.



"La información que tenemos es que se encuentra gravemente herido... Por ahora no tenemos muchos datos, solo que está herido y esperamos que alguna autoridad nos conteste sobre su estado de salud", dijo Gallardo a la prensa.



Entretanto, el procurador General, Fernando Carrillo señaló que Santrich está recibiendo atención médica en la cárcel La Picota de Bogotá.



"Entiendo que tiene unas heridas menores, la causa no la conocemos, pero está siendo atendido en el centro penitenciario", precisó Carrillo.

Además, agregó que una comisión de la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos se encuentra en el centro carcelario recolectando información y verificando la situación.



En la espera de la liberación de Santrich, el expresidente colombiano Álvaro Uribe expresó este viernes que "en el Centro Democrático sabemos del buen criterio del presidente Iván Duque, de acuerdo con los instrumentos legales, finalmente Santrich será extraditado, confiamos en eso", dijo Uribe.



Santrich se encuentra en la cárcel de la Picota de Bogotá (sur de la capital de Colombia) desde el pasado 9 de abril de 2018 y debía ser liberado este viernes tras la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia (JEP) cuando ordenó su la liberación inmediata por no conseguir pruebas oficiales a los cargos que se le imputaba.



Tras la espera de su liberación el dirigente del exgrupo insurgente de la FARC-EP escribió una carta en la que manifestó "la JEP ordena mi libertad a las 11.00 (hora local) y todavía no se produce la libertad, los funcionarios no me quieren dar la cara (...) Sigo en celda de aislamiento por lo que solicito me hagan todos los exámenes y me liberen de esta celda".