65 ex-militares venezolanos fueron expulsados de un hotel en Cúcuta por no pagar la estadía

Credito: Efe

16-05-19.-Un grupo de 65 exmilitares venezolanos que están en Colombia como refugiados tras desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron desalojados de un hotel de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste) por no pagar su estadía, reseñó la agencia Efe.



Ante esta situación, el encargado de frontera de la Cancillería colombiana, Víctor Bautista, dijo a medios que “la operación de transición en hoteles no puede ser eterna, este tipo de apoyos no pueden ser eternos (…), esa transición ya llegó a la fecha de terminación que es el día de hoy”.



Según explicó, los exmilitares tienen la opción de apegarse al plan especial de atención presentado este martes por el Gobierno de Colombia que busca atender a los 1.400 uniformados venezolanos que han desertado del Gobierno de Nicolás Maduro y se han resguardado en el país desde el pasado 23 de febrero.



El hotel ya había presentado con anterioridad un aviso de desalojo debido a un incumplimiento en el pago de la deuda por los servicios de hospedaje y alimentación por parte de los delegados en Colombia del Gobierno de Juan Guaidó, quien es reconocido por 54 países como presidente interino de Venezuela.



Colombia presentó el martes un plan para atender a los 1.400 militares y policías venezolanos que han desertado del Gobierno de Nicolás Maduro y se han resguardado en el país.



La Cancillería colombiana señaló en un boletín que firmó un memorando de entendimiento con “el Gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela”, en el que se determina un esquema de atención “con el fin de que ellos puedan desarrollar una vida como civiles”.



El acuerdo contempla medidas en educación, salud y trabajo, entre otros aspectos, “mientras las condiciones en su país natal les permiten volver a ejercer sus funciones en la fuerza pública”.



Las cerca de 160 personas, entre exmilitares y sus familias, que se hospedaban en el hotel del que fueron desalojados, tendrán también la opción de mantener su estado de refugiados, o bien, dirigirse hacia Ecuador, Chile y Perú, para lo que se les brindaría facilidades.



Los exmilitares fueron trasladados a las instalaciones de Migración Colombia, donde se revisarán algunos parámetros y se definirá quienes se acogerán al plan especial de atención.



Desde que el pasado 23 de febrero centenares de venezolanos intentaron ingresar a su país toneladas de ayuda humanitaria para paliar la crisis, estos miles de miembros de la FANB han solicitado protección en Colombia.



La crisis venezolana ha obligado a 1.260.594 personas a buscar refugio en Colombia, de los cuales 770.975 lo han hecho de forma regular y los restantes 489.619 de manera irregular, según cifras de Migración Colombia.