Londres: Diputados conservadores exigen a Primera Ministra Theresa May fijar su fecha de dimisión

Theresa May

Londres, mayo 16 - La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se reúne este jueves con los diputados “tories”, o el llamado el llamado Comité 1922, integrado por un equipo de legisladores políticos que no cuentan con cargos ministeriales en el país, para exigir a la premier que fije una fecha para su dimisión.



Ante esta posible petición la mandataria no se ha pronunciado, pero en sus intenciones han sido reiterativas, pretende quedarse en el Downing Street hasta que se pueda consolidar la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



El liderazgo de los tories se reunió esta semana con su Gabinete, y pese a la gran presión por los fracasos en las votaciones del brexit, dieron luz verde para que continúen las negociaciones entre el Gobierno y la oposición laborista.



Theresa May está más presionada que nunca por sus propias filas para fijar una fecha a su salida, esto unido a que la última prórroga para el brexit está pautada para el próximo 31 de octubre, cuando se espera que se solvente la crisis institucional del país.



En este sentido, May acordó el pasado martes someter de nuevo el acuerdo del brexit a la votación del Parlamento de Westminster durante la primera semana de junio.



Esto se acordó luego de que la primera ministra se reuniera con el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, con el que negocia desde hace semanas su apoyo al texto planteado por May.