Medio gringo afirma que Trump tiene en la mira a Bolton para removerlo del cargo

15 mayo 2019 - Donald Trump está sopesando despedir a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, por su belicismo, publica un medio estadounidense.



Dos personas cercanas a la Casa Blanca han dicho a The National Interest que Bolton podría ser expulsado de la Administración estadounidense por los peligrosos excesos cometidos en su afán por derrocar los Gobiernos de Irán, Venezuela y Corea del Norte.



“Se dice que Trump quiere que se vaya”, dijo el martes al portal norteamericano un ex alto funcionario de la Casa Blanca.



La publicación recuerda que la semana pasada Trump dijo de Bolton que tiene “opiniones rotundas” sobre diferentes asuntos y que él lo modera. “Yo soy el que lo templa. No pasa nada, tengo distintos lados. Tengo a John Bolton y (también) a otra gente que es un poco más blanda que él. A mí él me gusta”, dijo el mandatario.



Sin embargo, pese a las observaciones de Trump, tanto los estadounidenses como el resto del mundo saben que es Bolton quien está llevando a Washington a “confrontaciones mundiales, en particular con Irán”, resalta el portal.



Se dice que (el presidente de EE.UU., Donald) Trump quiere que se vaya”, ha declarado un ex alto funcionario de la Casa Blanca sobre el posible despido del asesor de Seguridad Nacional John Bolton.



Otro político consultado, recordando el recientemente anunciado despliegue militar de EE.UU. en el Golfo Pérsico y los ataques de los combatientes del movimiento popular yemení Ansarolá a instalaciones vitales de Arabia Saudí y sus petroleros —en represalia por la agresión saudí a su territorio con luz verde de Washington—, tachó a Bolton de “pirómano”.



Muchos en EE.UU. comparten esta perspectiva sobre Bolton y su belicismo, en particular contra Irán, y no piensan que sus esfuerzos para “intimidar” a Irán con un portaviones vayan a funcionar.



¿Quién es John Bolton?



Bolton, abogado y político republicano de 70 años, fue uno de los arquitectos de las mentiras sobre armas de destrucción masiva en las que basó la invasión de Irak en 2003, según distintos expertos. En política, mentir es corrupción y debería inhabilitar de por vida al mentiroso, más allá del castigo judicial.



Además, es la mente que está detrás de las crisis creadas contra los últimos dos presidentes de Venezuela —Hugo Chávez y el actual Nicolás Maduro—, y está empeñado en derrocar al líder norcoreano, Kim Jong-un, y atacar Irán, un objetivo más complejo y peligroso, a juicio de la mayoría de políticos y analistas.



El asesor principal de Trump también fue uno de los primeros en defender la decisión del presidente de trasladar en mayo de 2018 a la ciudad palestina de Al-Quds (Jerusalén) la embajada de EE.UU. ante el régimen israelí, luego de reconocerla como “capital de Israel”.



De igual modo, Bolton se ha mostrado más a la derecha que el propio Trump, reclamando mayor dureza contra Rusia, mientras el presidente norteamericano enfatiza la necesidad de mantener buenas relaciones con el Kremlin.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1490 veces.

La fuente original de este documento es:

laiguana.tv (https://www.laiguana.tv/articulos/481821-donald-trump-medio-gringo/)