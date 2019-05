Iván Duque: “Estoy listo para firmar la extradición de Jesús Santrich”

Iván Duque Credito: Agencias

Bogotá, mayo 16 - El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este miércoles que respeta la separación de poderes, al referirse a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a EE UU por narcotráfico del exlíder de las FARC Jesús Santrich, cuyo caso dijo no está cerrado.



“El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias ‘Jesús Santrich'”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.



La JEP aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, pedido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico que supuestamente cometió tras la firma del acuerdo de paz que tuvo lugar en noviembre de 2016.



“Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial”, afirmó el mandatario, quien agregó que “todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas”.



El presidente aseguró además que apoya la decisión del procurador colombiano, Fernando Carrillo, quien apelará la sentencia del tribunal transicional porque considera que la Corte Suprema de Justicia debe continuar con la investigación, pues los hechos de los que se acusa a Santrich ocurrieron tras la firma del acuerdo de paz.



“El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor procurador general de la nación de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado”, apostilló Duque.



En ese sentido aseguró que, como presidente ha estado y estará “siempre listo a firmar la extradición de alias ‘Jesús Santrich’ y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la Ley”.



La sentencia de la JEP llevó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a renunciar a su cargo porque consideró que no podía refrendar lo que llamó “desafío al orden jurídico”.



El mismo paso dio la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien anunció que también deja el cargo.



Al respecto, el jefe de Estado aseguró que lamenta la renuncia de Martínez, con quien dice que trabajó “con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción”.



Asimismo, el presidente dijo que preservará “por encima de todo la solidez institucional” de Colombia, razón por la cual convocó a los partidos políticos para realizar “las reformas necesarias” que permitan “cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales trasnacionales”.



“La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La Justicia debe estar siempre, siempre, al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, apostilló.



Duque recordó además que dos de las seis objeciones “por inconveniencia” que hizo en marzo pasado a la Ley Estatutaria de la JEP buscan evitar “este tipo de desenlaces que hoy nos indignan”, dijo en la declaración que dio tras una reunión de urgencia de seis horas que mantuvo con varios ministros y colaboradores cercanos.



“Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP”, aseveró.