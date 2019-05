Presidente electo de Panamá dice que "por ahora" permanecerá en el Grupo de Lima

Laurentino Cortizo, presidente electo de Panamá Credito: AFP

13-05-19.-El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, manifestó el 13 de mayo que reconocerá al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y que mantendrá a su país dentro del denominado Grupo de Lima, aunque criticó los logros alcanzados por la coalición de países, reseñó la agencia AFP.



“La República de Panamá tiene una relación ya directa con el gobierno de Guaidó, no es Cortizo, es la república de Panamá, eso se respeta”, dijo en una entrevista con el canal TVN-2.



También manifestó que por el momento Panamá continuará en el Grupo de Lima, aunque dijo que aún no han llegado a alcanzar una solución negociada a lo que ocurre en Venezuela. “Pero yo me pregunto, ¿qué tanto ha avanzado? Ha avanzado hacia la manera de llegar a un acuerdo que no excluya a nadie?”



A su juicio, Nicolás Maduro no es el único problema que afecta en Venezuela, sino que “hay otros factores”. Sin embargo, no especificó cuáles son. Además, cree que Panamá puede ayudar a buscar una solución.



“Tener algo de transición hasta que llegue, por ejemplo, una elección que le dé la garantía a los venezolanos”, añadió.



Panamá es uno de los más de 50 países que reconoce a Guaidó, quien se proclamó como presidente encargado el 23 de enero, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara “usurpador” a Nicolás Maduro, por considerar “fraudulenta” su reelección el 20 de mayo de 2018.



El 18 de marzo, la embajadora designada por Guaidó, Fabiola Zavarce, entregó sus cartas credenciales al mandatario panameño, Juan Carlos Varela.



El tema de Venezuela será uno de los asuntos a tratar este lunes durante la reunión que Cortizo mantendrá con el presidente Juan Carlos Varela para dar inicio a la transición.