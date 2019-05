Argentina: Partido de Macri sufre su octava derrota electoral en Argentina

13 mayo 2019 - El peronista Juan Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba, accedió a su tercer mandato tras ganar con el 53,94 por ciento de los votos, en los comicios que se desarrollaron este domingo en la segunda provincia con mayor incidencia electoral en el país.Lo siguió el diputado nacional, el radical Mario Negri que participó por el espacio Cambia Córdoba. Si bien a la hora de votar el legislador aseguró que no era el candidato del Gobierno, lo cierto es que hace cinco días viajó la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a brindarle su apoyo. La mandataria bonaerense es una de las principales referentes del espacio que conduce el presidente Mauricio Macri. También lo acompañó en la campaña la diputada nacional Elisa Carrió, una de las aliadas centrales del Gobierno nacional.De esta manera, el presidente de la Nación sufrió su octava derrota electoral en lo que va del año. Las anteriores fueron en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Santa Fé y Chubut.Si bien el reelecto Schiaretti sostuvo que no debe realizarse una lectura nacional de la elección, ya que se trató de una elección municipal y provincial, durante su discurso en el que celebró la victoria sostuvo que “no habrá república sin el peronismo”. También reivindicó la presencia de un Estado fuerte y señaló que no hay derrame del mercado que garantice la justicia social, algo totalmente contrario a lo que sostiene Macri y sus referentes neoliberales. “Vengo de un barrio popular y siempre seré leal a mis orígenes”, dijo el Gobernador peronista. Y dedicó la elección a José Manuel de la Sota, con quien se alternó en el poder provincial desde 1999 y homenajeó a los 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar.En el búnker de Hacemos por Córdoba, los simpatizantes de Schiaretti cantaban: “Y ya lo ve / y ya lo ve / es para Macri que lo mira por TV”. Uno de los interrogantes que también arroja esta elección es el impacto que tendrá la derrota de Ramón Mestre --que obtuvo el tercer puesto-- en la Convención Nacional del radicalismo que se realizará a fin de mayo y en la que el partido deberá decidir cuál es el rol que tendrá en el futuro en relación a la alianza oficialista de Cambiemos. Desde la Casa Rosada le negaron a Mestre la posibilidad de ir a elecciones internas con Negri.