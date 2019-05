Excanciller chileno pide al Grupo de Lima rechazar solicitud de intervención militar del golpista Juan Guaidó

Heraldo Muñoz Credito: Agencias

Caracas, mayo 13 - El excanciller de Chile, Heraldo Muñoz, avisa al Grupo de Lima que no apoye al golpista Guaidó en Venezuela, pues éste ha buscado abiertamente una cooperación militar con EE.UU.



El golpista Juan Guaidó, declaró el sábado que había pedido a su ‘representante’ diplomático en EEUU, Carlos Vecchio, que se reuniera con el Comando Sur del país norteamericano para una posible cooperación a fin de poder materializar sus metas golpistas.



“Esto ya está en línea roja”, comentó el sábado al respecto el excanciller de Chile y presidente del opositor Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, en su cuenta de Twitter.



El exjefe de la Diplomacia chilena aseguró, de esta manera, que el Gobierno de su propio país, presidido por Sebastián Piñera, y el Grupo de Lima, que ha reiterado en varias ocasiones su apoyo al golpismo de Guaidó contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deben clarificar si buscan o no una salida pacífica a la crisis venezolana.



Por otro lado, conforme a Muñoz, pueden optar por apoyar a Guaidó en una intervención militar expresada en declaraciones como: “todas las opciones están sobre la mesa”; y una cooperación militar con Washington.



De hecho, Guaidó ha destacado que, junto a gobiernos aliados, liderados por Estados Unidos, mantiene esas “todas opciones” en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, inclusive la militar, para forzar la salida del poder de Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo pese a que salió victorioso en las elecciones presidenciales de mayo de 2018.



Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana —en desacato desde 2016 y de mayoría opositora—, puso de relieve el viernes, en una entrevista concedida al diario italiano La Stampa, que estaba abierto a aceptar la intervención militar de EEUU tras fracasar el golpe de Estado del 30 de abril que él mismo dirigió.



“Si los estadounidenses fueran a proponer una intervención militar, yo la aceptaría, probablemente”, aseguró. Washington se jactó, a su vez, a través de uno de sus propios documentos, de que Guaidó no haya sido más que parte de los “resultados clave” de las políticas de presión de EE.UU. contra Venezuela.