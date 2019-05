Alcalde de Londres: Trump no es digno de una recepción real

Alcalde de Londres, Sadiq Khan Credito: Agencias



El alcalde de Londres, Sadiq Jan, dice que el presidente de EE.UU. no es digno de un banquete con la reina Isabel II cuando visite el Reino Unido en junio.



El corregidor londinense se quejó el viernes por la visita ceremonial de Estado que el mandatario estadounidense, Donald Trump, realizará al Reino Unido del 3 al 5 de junio por una invitación cursada por la primera ministra Theresa May, según la cadena norteamericana CNN.



Jan destacó que solamente dos presidentes de Estados Unidos, en concreto, George W. Bush y Barack Obama, han tenido este tipo de recibimiento por parte de las autoridades británicas y que, desde luego, subrayó, no se puede decir que Trump tenga la “misma clase” que sus antecesores.



“La historia nos dice que solo dos presidentes han tenido una visita de Estado y no creo que el presidente Trump esté en la misma categoría que esos dos”, señaló.



Sin embargo, aclaró que no objeta que su país mantenga una relación cercana con Estados Unidos, pero, matizó, esto no significa que deban extender la alfombra roja y dar un banquete de carácter estatal a Trump.



No es la primera vez que una visita del inquilino de la Casa Blanca suscita críticas en el Reino Unido. En julio de 2018, Trump se reunió con la reina Isabel II en el castillo de Windsor (situado a las afueras de Londres) en el marco de una visita de trabajo, lo que provocó masivas protestas en la capital londinense y otras ciudades.



De hecho, un grupo de activistas le dio la bienvenida con un dirigible gigante ironizando al mandatario norteamericano en pañales y haciendo una rabieta mientras sobrevolaba el Parlamento en Londres.



Dado el expreso apoyo de Trump al proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), llamado Brexit, y sus polémicas políticas promulgadas tanto a nivel nacional como internacional — que tienen bastante que ver con el racismo y la xenofobia, entre otros —, muchos británicos rechazan la estancia del magnate republicano en suelo británico.