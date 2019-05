Asesinan a un funcionario y dejan mal herido a un diputado en un ataque frente al Congreso en Argentina

Policías realizan los peritajes en la zona del ataque Credito: Agencias

El diputado nacional Héctor Olivares (UCR-La Rioja) Aregntina, fue atacado a balazos esta mañana por dos agresores que le dispararon desde un auto estacionado a una cuadra del Congreso de la Nación: está herido e internado "en grave estado" en el Hospital Ramos Mejía. Su acompañante, Miguel Marcelo Yadón, funcionario de una empresa estatal proveedora de electricidad, murió.



Según fuentes policiales, el auto estacionó a las 6.20 y el ataque ocurrió a las 6.51 en la avenida Rivadavia al 1600, entre Rodríguez Peña y Montevideo. El diputado caminaba por la Plaza del Congreso junto a Yadón, coordinador de Obras en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, cuando -sin mediar palabra- les dispararon.



La secuencia del feroz ataque al diputado Olivares y Yadón, en detalleVideo: así se retiraban del estacionamiento los atacantes



Las balas alcanzaron tanto a Olivares como a Yadón. Los agresores no se bajaron del auto -un Volkswagen Vento gris estacionado en Rivadavia 1671- y huyeron. En una primera instancia fuentes policiales informaron que sospechaban que los atacantes conocían la rutina del diputado y que sabían que hacía actividad física todos los días en el mismo lugar. Más tarde, el propio Gobierno confirmó que el objetivo del atentado era Miguel Yadón.



El diputado fue llevado al Hospital Ramos Mejía y fue intervenido quirúrgicamente. Yadón murió camino al centro médico.



"Hacia las 6.55 nos alertaron de heridos de arma de fuego, así que a los pocos minutos llegaron móviles del SAME. Trasladaron a los dos al Hospital Ramos Mejía con impactos de bala. Uno de ellos falleció", informó Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en declaraciones a Todo Noticias.



La causa está a cargo de la fiscal Estela Gloria Andrades, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40.



El secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, habló de "un hecho mafioso" y confirmó que aún no hay detenidos. "Fueron directamente a matarlo, a ejecutarlo. Es un atentado, un hecho mafioso", sostuvo. "Tenemos la información suficiente para resolver este hecho", agregó.



Olivares, un hombre de bajo perfil en la Cámara baja, es el presidente de la Comisión de Transportes y es vocal en otras seis comisiones. Sin embargo, el legislador ocupa un lugar preponderante en la oposición de su provincia. Es el presidente de la UCR de La Rioja y hombre de extrema confianza del senador Julio Martínez, quien este año volverá a ser candidato a gobernador.



La noticia motivó que funcionarios, legisladores y dirigentes de todo el arco político pidieran el urgente esclarecimiento del ataque.