El papa Francisco da polémico mensaje a las monjas: el servicio sí, la servidumbre no

El papa Francisco Credito: EFE

Roma, mayo 10 - El papa Francisco instó a las monjas de todo el mundo a negarse a someterse a abusos de poder por parte del clero al insistir de que optar por una vida de servicio no las convierte en esclavas.



“Soy consciente de los problemas, no solo del abuso sexual de las monjas, sino también del abuso de poder”, afirmó el pontífice argentino al recibir en el Vaticano a unas 800 monjas superiores.



“Por favor, servicio sí, ¡la servidumbre no!”, dijo.



En los últimos meses, la Iglesia católica se ha visto sacudida por investigaciones periodísticas sobre la esclavitud de las monjas y hasta su explotación sexual.



La Iglesia cuenta con cerca de 700.000 monjas en todo el mundo.



“¡No te has convertido en una religiosa para ser la sirvienta de un clérigo!”, insistió el pontífice, quien pidió un esfuerzo mutuo para acabar con esa cultura, en particular a las superiores.



“Si quieres hacer de criada, hazlo con los enfermos. En ese caso sí es un servicio”, agregó.