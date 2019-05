Pompeo: "Lavrov se reunió con un seguidor de Maduro, no con un funcionario venezolano"

Credito: Web

06-05-19.-El sectretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, restó importancia a la reunión que mantuvieron este domingo en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a quien calificó como un simple “seguidor” de Nicolás Maduro, y no un funcionario del legítimo gobierno,l reseñó Efe.



“(Lavrov) en realidad no se reunió con un funcionario venezolano, se reunió con alguien próximo a Maduro, quien es un renegado, no el líder de Venezuela”, dijo Pompeo.



El responsable estadounidense de Exteriores reiteró que Maduro llegó a estar preparado para abandonar el país luego de iniciarse esa revuelta y que finalmente decidió no hacerlo, supuestamente tras ser convencido por el Kremlin, algo que las autoridades rusas niegan.



“Él (Maduro) sabe que el tiempo es limitado y creo que está buscando toda la influencia que pueda obtener antes de que finalmente se marche. No sé si eso pasará la semana próxima o dentro de un mes”, afirmó.