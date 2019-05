EEUU: Aspirante a la candidatura demócrata Joeph Biden le da su primer apodo a Trump: “El payaso”

Biden aspirante a la candidatura demócrata en EEUU Credito: Agencias

El candidato a la Presidencia de EE.UU. Joseph Biden llama “payaso” a Donald Trump y denuncia las “cosas ridículas” que suele decir el presidente.



“Tengo muchos apodos que quiero darle a este tipo. Podemos comenzar con ‘payaso’”, declaró el sábado Biden en Columbia, Carolina del Sur (sureste).



En comentarios realizados ante decenas de simpatizantes en una recaudación de fondos de 1000 a 2800 dólares por persona, el candidato presidencial demócrata sostuvo que cuando Trump dice “cosas ridículas, quiero decir esto, levanto la mano y digo: ‘todo el mundo sabe quién eres’, porque sí lo saben”.



El inquilino de la Casa Blanca pone regularmente apodos despectivos a sus “enemigos políticos”. En un tuit publicado el 25 de abril, Trump llamó a Biden “somnoliento Joe” y se ha informado de que el mandatario dijo a sus asistentes que considera al exvicepresidente una de las mayores amenazas a su reelección en las presidenciales de 2020.



Criticando el enfoque del jefe del Ejecutivo hacia su candidatura, Biden señaló que “el único lugar en el que tiene confianza (Trump) es en el barro. Lo único a lo que no sabe cómo responder son los problemas y los detalles”.



Asimismo, subrayó que Trump probablemente sería capaz de atacar a sus hijos y nietos para abrirse camino.



Durante su intervención, Biden también dijo a los donantes que ha escuchado de boca de 14 jefes de Estado de todo el mundo que les preocupa Trump.



Una encuesta realizada por The Washington Post y ABC News entre el 22 al 25 del pasado mes de abril arroja que el único demócrata que puede vencer a Trump en las elecciones presidenciales del próximo año es Biden, quien sirvió como la mano derecha del exmandatario estadounidense Barack Obama entre 2009 y 2017.



Al anunciar su candidatura el pasado 25 de abril, Biden lanzó una advertencia de la “amenaza” inédita que constituye Trump sentado en el Despacho Oval y no se guardó absolutamente nada para sí, pues le acusó de ser el instigador de la peligrosa división racial que se registra en EE.UU.