Reino Unido pidió a EEUU razones para extraditar a Julian Assange

Londres, mayo 3 - Reino Unido dio de plazo a Estados Unidos (EEUU) hasta el 12 de junio próximo para que presente la información completa en torno a su solicitud de extradición del fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange.



En la audiencia realizada este jueves ante un tribunal de Londres, el periodista australiano reiteró que no quiere ser extraditado a Estados Unidos, y aseguró que hará todo a su alcance para evitar que ocurra su traslado.



En forma previa, su relacionista público, Richard Hillgrove, advirtió que esta audiencia para definir si se extradita o no a Assange sentará un precedente histórico para el periodismo.



En declaraciones a China Global Television Network (CGTN), Hillgrove destacó que Assange es un periodista que dice la verdad por encima de cualquier cosa.



El relacionista público evitó hacer referencia a la solicitud de extradición que tramita Estados Unidos, que quiere enjuiciar a Assange por filtrar documentos secretos sobre el espionaje de EEUU en el mundo, el asesinato de civiles y torturas en las guerras de Irak y Afganistán.



“Si un periodista puede ser extraditado a un país al que no le gusta lo que escucha sobre él en la prensa, esto establece un peligroso precedente para todos los periodistas en cualquier parte del mundo”, afirmó.



Advirtió que la estrategia de EEUU es demostrar que el editor de WikiLeaks no es periodista y, de esa manera, justificar su salida de Gran Bretaña.



El Gobierno de EEUU pretende llevarse al periodista para juzgarlo por haber participado en “actividades informáticas maliciosas” en complicidad con la exagente de inteligencia del Ejército estadounidense, Chelsea Manning, que suministró a WikiLeaks miles de documentos clasificados.



Assange fue condenado el miércoles a 50 semanas de prisión por parte de la Corte de la Corona de Southwark en Londres, por supuestamente violar la libertad condicional cuando estaba en la embajada de Ecuador en Reino Unido.



Assange permaneció casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres, a donde ingresó en 2012 para evitar la extradición a Suecia, donde era buscado para que respondiera a acusaciones de abuso sexual. Fue desalojado de ese lugar el pasado 11 de abril.



